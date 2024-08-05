Лазерный приемопередатчик, который установил соединение, находится на борту космического корабля Psyche, который находится в многолетней миссии.

NASA недавно продемонстрировала ключевую технологию, которая может помочь изучению космоса, передавая сообщения с помощью лазера на расстояние почти 16 миллионов километров

Это примерно в 40 раз дальше, чем Луна от Земли, и достижение стало первым случаем, когда оптическая связь была отправлена ​​на такое расстояние, пишет ScienceAlert.

"Традиционно мы используем радиоволны для связи с далекими космическими аппаратами, но более высокие частоты света, такие как ближний инфракрасный диапазон, обеспечивают увеличение пропускной способности и, следовательно, огромный прирост скорости передачи данных. Если мы в конечном итоге сможем отправлять видеосообщения высокой четкости на Марс и с Марса без значительной задержки, то это шаг к необходимой нам технологии", - отмечается в статье.

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Тест был частью эксперимента NASA по оптической связи в дальнем космосе (DSOC), и успешное установление линии связи известно как "первый свет".

"Получение первого света - одна из многих важных вех DSOC в ближайшие месяцы, прокладывающая путь к более высокоскоростной связи, способной передавать научную информацию, изображения высокой четкости и потоковое видео в поддержку следующего гигантского скачка человечества", - сказала Труди Кортес, которая является директором по демонстрациям технологий в штаб-квартире NASA.

Мы все полагаемся на схожие технологии, встроенные в оптические волокна для нашей наземной высокоскоростной связи, но здесь они были адаптированы для использования в глубоком космосе, чтобы улучшить существующие методы передачи информации обратно на Землю.

Поскольку это инфракрасный свет, инженеры могут легко передавать его волны в форме лазера. Это не заставит свет двигаться быстрее, но это упорядочит и ограничит его луч узким каналом. Это требует гораздо меньше энергии, чем рассеяние радиоволн, и его сложнее перехватить.

Это не значит, что это простая задача. Биты данных кодируются в фотонах, испускаемых лазером, что требует ряда мощных инструментов, включая сверхпроводящую высокоэффективную матрицу детекторов, для подготовки информации к передаче и ее перевода на другом конце.

Еще одна проблема заключается в том, чтобы система адаптировала свою конфигурацию позиционирования в реальном времени. В этом последнем тесте лазерным фотонам потребовалось около 50 секунд, чтобы добраться от космического корабля до телескопа, и оба они мчались через космос, пока это происходило.

Лазерный приемопередатчик, который установил соединение, находится на борту космического корабля Psyche, который находится в многолетней миссии, направляясь к поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Он установил связь с телескопом Хейла в Паломарской обсерватории в Калифорнии.

Psyche запланирован пролет вокруг Марса, поэтому испытания будут продолжены, чтобы усовершенствовать и усовершенствовать этот инновационный метод лазерной связи в ближнем инфракрасном диапазоне и убедиться, что он настолько быстрый и надежный, насколько это необходимо.

"Это была сложная задача, и нам предстоит проделать еще много работы, но в течение короткого времени нам удалось передать, получить и расшифровать некоторые данные", - сказала Мира Шринивасан, руководитель операций DSOC в Лаборатории реактивного движения NASA.

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