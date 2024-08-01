Марсоход обнаружил пятнистую породу в регионе Красной планеты, который когда-то был более теплым и влажным.

Марсоход NASA Perseverance, возможно, обнаружил доказательства существования жизни на Марсе в прошлом: он нашел странную, пятнистую породу со следами химии, которая могла поддерживать существование древних микробов.

Марсоход обнаружил стреловидную породу, названную водопадом Чевая, вдоль северного берега долины Неретва, древней, ныне высохшей реки, которая когда-то впадала в кратер Джезеро на Марсе, пишет Livescience.

Марсоход проанализировал породу, выявив прожилковый осадочный материал, переполненный органическими соединениями, свидетельства движения воды и пятна, похожие на пятна леопарда, от химических реакций, которые могли использоваться древними микробами для получения энергии.

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"Эти пятна - большой сюрприз. На Земле такие типы особенностей в породах часто связаны с окаменелыми остатками микробов, живущих в недрах", - сказал в своем заявлении Дэвид Флэннери, член научной группы Perseverance и астробиолог из Технологического университета Квинсленда в Австралии.

Perseverance является ключевой частью миссии NASA Mars 2020 стоимостью 2,7 миллиарда долларов. С момента прибытия на Марс марсоход искал признаки древней жизни на поверхности Марса, проезжая через кратер Джезеро шириной 50 километров, собирая десятки образцов горных пород для последующего возвращения на Землю.

Марсоход обнаружил пятнистую породу в регионе Красной планеты, который когда-то был более теплым и влажным, а это означает, что любые признаки древней жизни будут выглядеть окаменевшими внутри пород там. Сканирование, проведенное прибором SHERLOC (сканирование обитаемых сред с помощью Рамана и люминесценции для органических и химических веществ) Perseverance, показало, что порода содержала молекулы на основе углерода, а также полосы красноватого гематита с пятнами железа и фосфата. Исследователи заявили, что до сих пор остается загадкой, принадлежал ли когда-то углерод, обнаруженный внутри, древней жизни, а пятна - ее следами, или они были созданы небиологическими процессами.

"Водопад Чеява - самая загадочная, сложная и потенциально важная скала, когда-либо исследованная Perseverance", - сказал в заявлении Кен Фарли, научный сотрудник проекта Perseverance.

"С одной стороны, у нас есть первое убедительное обнаружение органического материала, отличительные цветные пятна, указывающие на химические реакции, которые микробная жизнь могла использовать в качестве источника энергии, и явные доказательства того, что вода, необходимая для жизни, когда-то проходила через скалу", - добавил он. "С другой стороны, мы не смогли точно определить, как образовалась скала и в какой степени близлежащие скалы могли нагревать водопад Чеява и способствовать этим особенностям".

Каким бы ни был ответ, он, скорее всего, не будет получен в ближайшее время. Чтобы доставить драгоценный груз Perseverance на Землю для анализа, Европейское космическое агентство (ESA) изначально предлагало использовать свой модуль Sample Retrieval Lander - космический аппарат с небольшой ракетой, в которую марсоход загрузит образцы породы и почвы. Затем ракета вернется на орбиту с образцами.

Однако в настоящее время миссия значительно превышает бюджет и задерживается, сократившись с первоначальной стоимости и окна запуска в 5 млрд долларов в 2026 году до более чем 11 млрд долларов к 2040 году. Чтобы скорее получить добычу Perseverence, NASA открыло торги среди частных компаний.

Открытия марсоходов - новости

Марсоход Curiosity помог сделать ошеломляющее открытие после 12 лет пребывания на Красной планете. Это произошло благодаря тому, что он случайно врезался в камень.

Уже полгода Curiosity по заданию NASA исследует канал Гедиз Валлис в кратере Гейла, который, вероятно, образовался 3 млрд лет назад. Марсоход уже находил в этом районе сульфаты, которые образуются при испарении воды.

30 мая марсоход Curiosity случайно перевернулся и вскрыл каменную плиту. Под ней обнаружились желтовато-зеленые кристаллы чистой серы. Это совершенно новое открытие на Марсе.

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