Зонд InSight находится на Марсе с ноября 2018 года.

Марсоход миссии InSight от NASA направил прощальное селфи с Красной планеты, вскоре он покинет ее.

"Мой уровень заряда очень низкий, так что это может быть последнее фото, которое я смогу отправить. Не беспокойтесь обо мне: мое время здесь было продуктивным и безмятежным. Если я смогу продолжать разговаривать со своей командой, я это сделаю, но вскоре я уйду отсюда. Спасибо, что остались со мной", - подписали инженеры NASA опубликованный от имени робота прощальный фотоснимок в Twitter.

Миссия InSight от NASA: что сообщалось

Зонд InSight находится на Марсе с ноября 2018 года, чтобы исследовать, как зародилась и развивалась Красная планета.

Видео дня

За время своей работы марсоход обнаружил более 1,3 тысячи крупных марсотрясений. Робот подтвердил, что на Марсе есть сейсмическая активность.

Стоимость всей миссии составляет 850 миллионов долларов.

Изначально в NASA планировали, что InSight будет изучать почву Марса почти два года.

В начале ноября 2022 года заявлялось, что вскоре агентство NASA завершит миссию Mars InSight.

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