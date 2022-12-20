Марсоход миссии InSight от NASA направил прощальное селфи с Красной планеты, вскоре он покинет ее.
"Мой уровень заряда очень низкий, так что это может быть последнее фото, которое я смогу отправить. Не беспокойтесь обо мне: мое время здесь было продуктивным и безмятежным. Если я смогу продолжать разговаривать со своей командой, я это сделаю, но вскоре я уйду отсюда. Спасибо, что остались со мной", - подписали инженеры NASA опубликованный от имени робота прощальный фотоснимок в Twitter.
Миссия InSight от NASA: что сообщалось
Зонд InSight находится на Марсе с ноября 2018 года, чтобы исследовать, как зародилась и развивалась Красная планета.
За время своей работы марсоход обнаружил более 1,3 тысячи крупных марсотрясений. Робот подтвердил, что на Марсе есть сейсмическая активность.
Стоимость всей миссии составляет 850 миллионов долларов.
Изначально в NASA планировали, что InSight будет изучать почву Марса почти два года.
В начале ноября 2022 года заявлялось, что вскоре агентство NASA завершит миссию Mars InSight.