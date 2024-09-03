Такая находка дает понять, что именно происходило между 1125 и 1206 годами нашей эры.

"Элитная могила" 12 века, которую нашли в Монголии, дает больше информации о малоизученном периоде, который предшествовал возвышению величайшего завоевателя мира Чингисхана, пишет The Independent.

"Могила, которую теперь называют захоронением Хар-Нуур, была построена в период между распадом империи Хитан около 1125 года нашей эры и возвышением Монгольской империи в 1206 году нашей эры. Исторические записи этой эпохи - это преимущественно ретроспективные рассказы, написанные через десятилетия или даже века после того, как Чингисхан основал Монгольскую империю", - рассказывают в материале.

Известно, что империя хитанов, которую основали в 10 веке и во времена своего расцвета охватывала большую часть восточной и центральной Монголии, начала приходить в упадок в начале 12 века. Уже после короткого периода конфликта монголы под руководством Чингисхана пришли к власти около в 1206 году нашей эры.

Видео дня

Однако что именно происходило между 1125 и 1206 годами нашей эры, мало известно.

"Любая новая информация по таким вопросам, как личность людей, действовавших в этом регионе в 12 веке, их культурные, коммерческие и политические связи, представляет большой интерес", - отмечают ученые, изучающие могилу.

Исследование, часть которого недавно была обнародована в журнале "Археологические исследования в Азии", анализирует серию длинных стен и связанных с ними сооружений протяженностью примерно 4 тысячи километров в Монголии, северном Китае и России, построенных между 11 и 13 веками.

Пока неизвестно, когда именно эти сооружения были построены, кто их построил и каково их назначение. На участке под названием Хар-Нуур в Монголии ученые нашли могилу богатой женщины в ограждающей стене крепости эпохи Хитанов.

"Элитная могила" была создана между 1158 и 1214 годами нашей эры, когда крепость уже использовалась.

"Этот контекст захоронения поднимает важные вопросы о динамике погребальной практики и социальной памяти в период распада и трансформации империи", - подчеркивают ученые.

Исследователи считают, что решение похоронить женщину внутри крепости может быть "острым символом идентичности, памяти и власти в переходное время".

"Скелетные останки женщины имеют признаки легкого остеоартрита в суставах и позвоночнике, что указывает на то, что она вела активный образ жизни. Она также, похоже, потеряла почти все свои зубы перед смертью. Женщину похоронили в желтом шелковом халате, а под голову положили шелковый текстиль", - отметили в материале.

Ученые предположили, что захоронение могло быть "преднамеренной демонстрацией власти" и владения землей местными общинами в период конфликта. Также выводы показывают, что люди, населявшие район Хар-Нуур в это время, были вовлечены в "макрорегиональную политическую борьбу".

"Захоронение из Хар Нуур является уникальным окном в сложный социальный и политический ландшафт Монголии 12 века. Оно демонстрирует, как местные элиты могли использовать символические связи с прошлыми империями для легитимизации собственной власти и статуса, даже когда они ориентировались в быстро меняющейся политической среде", - подчеркнул соавтор исследования Гидеон Шелах-Лави.

Находка могилы в Монголии - что известно

Как писал УНИАН, в заброшенной крепости в Монголии обнаружили "элитное захоронение", которое содержит останки женщины, которая была одета в желтый шелковый плащ. По данным исследования, крепость была частью "длинной стены", которая простиралась через всю страну.

Также радиоуглеродный анализ "хорошо сохранившегося" скелета показал, что покойная была женщиной, которая умерла в возрасте от 40 до 60 лет.

"Богатство могилы, не только по количеству погребальных вещей, но и по их разнообразию, свидетельствует о том, что похороненная в ней пожилая женщина принадлежала к элитному классу и была важной фигурой в местном обществе. Сама могила относительно небольшая, но количество найденных артефактов большое по сравнению с другими могилами того же периода", - отметил исследователь Шелах-Лави.

Вас также могут заинтересовать новости: