Если такая интерпретация верна, то это будет самый ранний известный пример сложного культурного поведения человека.

Человеческий скелет возрастом 12 000 лет, найденный на берегу реки Тигр в неолитическом поселении Чемка-Хойюк на юго-востоке Турции, возможно, принадлежал шаманке, пишет iflscience.com со ссылкой на новое исследование археологов и антропологов из Университета Мардина Артуклу, опубликованное в журнале L'Anthropologie.

Если такая интерпретация верна, то это будет самый ранний известный пример сложного культурного поведения человека, наблюдаемого в этой части мира.

Отмечается, что тело принадлежало взрослой женщине в возрасте от 25 до 30 лет. Оно было обнаружено под полом здания, покрытого известняковыми плитами. Самое необычное, что ее похоронили рядом с телами нескольких других животных, в том числе с останками овец или коз, крыльями куропатки, куньими ногами и черепом зубра.

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Указывается, что это захоронение относится к периоду, когда все люди были охотниками-собирателями.

"Учитывая, что сельское хозяйство еще не возникло, животные, должно быть, были неодомашненными и дикими. Поскольку могила была запечатана, маловероятно, что кости оказались там случайно. Более того, похоже, что останки животных были намеренно помещены на разные части тела женщины. Например, основная часть черепа тура располагалась на ее груди, а челюстная кость - у ее ног", - говорится в публикации.

Ученые глубоко погрузились в это любопытное захоронение и пришли к выводу, что скелет принадлежал шаману или, возможно, был похоронен кем-то, практиковавшим шаманский ритуал.

Напомним, археологи вскрыли 2000-летний саркофаг и сделали "беспрецедентное" открытие.

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