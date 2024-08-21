Богатство могилы свидетельствует о том, что похороненная в ней пожилая женщина принадлежала к элитному классу.

В заброшенной крепости в Монголии обнаружили "элитное захоронение", содержащее останки женщины, которая была одета в желтый шелковый плащ. Это может свидетельствовать о внутреннем строении погребальных и торговых практик в империи, которая процветала тысячу лет назад, пишет Live Ѕсіепсе.

Отмечается, что крепость, известная как Хар Нуур, была построена между 10 и 12 веками, во времена империи Китан-Ляо, которая контролировала значительную часть центральной и восточной Монголии в то время. По данным исследования, которое было опубликовано в журнале "Археологические исследования в Азии", крепость была частью "длинной стены", которая простиралась через всю страну.

В заявлении Европейского университета в Иерусалиме отметили, что после того, как империя распалась в 1125 году, после нее начала существовать Монгольская империя, которая возникла в 1206 году и которую возглавил Чингисхан. Сама крепость "выступает как острый символ идентичности, памяти и власти в переходное время".

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"В фокусе нашего исследования - линия стены, длиной около 800 км, а также форты и другие сооружения, которые с ней связаны. Первичное обнаружение этой могилы было неожиданностью, как и тот факт, что могила не была разграблена (большинство могил в этой местности были разграблены в древности)", - отметил соавтор исследования Гедеон Шелах-Лави, профессор восточноазиатских исследований Еврейского университета в Иерусалиме, в электронном письме к Live Science.

В частности радиоуглеродный анализ "хорошо сохранившегося" скелета показал, что покойная была женщиной, которая умерла в возрасте от 40 до 60 лет. Также известно, что она была похоронена в гробу, одета в желтый шелковый халат, а под голову, которая была покрыта берестяным головным убором, подложили дополнительный шелковый текстиль.

"Богатство могилы, не только по количеству погребальных вещей, но и по их разнообразию, свидетельствует о том, что похороненная в ней пожилая женщина принадлежала к элитному классу и была важной фигурой в местном обществе. Сама могила относительно небольшая, но количество найденных артефактов большое по сравнению с другими могилами того же периода", - добавил Шелах-Лави.

К примеру, в могиле женщины археологам удалось найти большое количество бусин, некоторые из них имели неместное происхождение, а также шелковый текстиль, золотые украшения, фрагменты бронзового сосуда и серебряного кубка. По информации исследования, эти предметы положили в гроб, который был изготовлен из дерева Марбери, которое тоже не растет в этой местности.

"[Это] свидетельствует о накоплении престижных украшений при ее жизни. Все это указывает на то, что женщина занимала высокое положение в местном обществе при жизни и получила особое почетное отношение после смерти. Это также указывает на разветвленную сеть обмена, о которой мы не знали и которая может быть важной для нашего понимания предпосылок возвышения Чингисхана и Монгольской империи", - подчеркнул Шелах-Лави.

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