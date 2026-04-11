Экипаж 'Артемиды ІІ' вернулся на Землю после исторического полета к Луне (фото, видео)

Капсула "Артемида II" и ее экипаж из четырех человек благополучно приводнились в Тихом океане после почти 10 дней в космосе, завершив первый полет человека в окрестности Луны за более чем полвека.

Как пишет Reuters, капсула приземлилась у побережья Южной Калифорнии около 17:10 по тихоокеанскому времени (03:10 по Киеву в субботу). Космический корабль "Орион" пролетел 1 117 659 км. Официально полет занял 9 дней, 1 час и 32 минуты, однако миссия будет официально зарегистрирована как 10-дневная, поскольку день старта был принят за "первый день полета".

Приводнение транслировалось в прямом эфире NASA. Более 3 миллионов зрителей посмотрели трансляцию в YouTube.

"Мы в стабильном состоянии – четверо членов экипажа в хорошей форме", – передал по радио командир миссии Рид Уайзман сразу после приводнения.

Потребовалось менее двух часов, чтобы закрепить плавающую капсулу и извлечь четырех членов экипажа – американских астронавтов Уайзмена (50 лет), Виктора Гловера (49 лет) и Кристину Кох (47 лет), а также канадского астронавта Джереми Хансена (50 лет). НАСА сообщило, что военно-морской врач, быстро осмотревший астронавтов на борту капсулы, обнаружил, что все они здоровы.

Четверо астронавтов стали первыми людьми, совершившими полет на Луну и благополучно вернувшимися на Землю после экипажа "Аполлона-17" в декабре 1970 года. Гловер, Кох и Хансен также вошли в историю как первый чернокожий астронавт, первая женщина и первый гражданин не США, соответственно, принявшие участие в лунной миссии.

На пике полета астронавты программы "Артемида" достигли точки на расстоянии 252 756 миль от Земли, превысив предыдущий рекорд, составлявший примерно 248 000 миль и установленный в 1970 году экипажем "Аполлона-13".

Что происходило во время полета

Неисправный туалет "Ориона" в капсуле размером с небольшой автодом несколько раз давал сбои, что потребовало временного использования мешков для сбора мочи и ремонта в полете, который Кох выполняла в качестве сантехника.

Были и забавные моменты. В пасхальное воскресенье экипаж устроил своего рода охоту за пасхальными яйцами, пытаясь найти пакетики с обезвоженной яичницей-болтуньей, спрятанные по всему космическому кораблю.

Вероятно, самый эмоциональный эпизод произошел в понедельник, когда экипаж предложил посвятить ранее безымянный лунный кратер Кэрролл Тейлор Уайзман, жене командира "Артемиды II", которая умерла от рака в 2020 году.

Ранее NASA поделилось впечатляющим фото из этой лунной миссии, на котором запечатлена обратная сторона Луны.

Вас также могут заинтересовать новости: