NASA 10 лет в тайне создавало самолет-гигант, но тихо закрыло проект: в чем причина

В 1990-х годах NASA почти десять лет работала над амбициозным проектом сверхзвукового пассажирского самолета, способного перевозить до 300 человек и летать почти в два раза быстрее "Конкорда". Однако, несмотря на масштабные исследования и испытания, программу неожиданно закрыли в 1999 году, пишет Supercar Blondie.
Ставка на скорость и массовость
Проект высокоскоростного гражданского транспорта (HSCT) должен был стать новым этапом в развитии авиации. Самолет планировали разгонять до скорости около 2,4 Маха, что позволило бы преодолевать Атлантику или Тихий океан в разы быстрее обычных авиалайнеров.
В отличие от Concorde, который перевозил до 100 пассажиров, новый лайнер должен был быть значительно вместительнее и потенциально дешевле для авиакомпаний.
Чтобы ускорить разработку, NASA объединилась с Boeing и использовала советский самолет Ту-144 в качестве "летающей лаборатории".
Модернизированный вариант Ту-144 совершил около 30 исследовательских полетов в 1996–1997 годах. Это позволило американским инженерам собрать критически важные данные о сверхзвуковых полетах, шуме и выбросах.
Технологии будущего
В рамках программы разрабатывались:
- новые двигатели с более низким уровнем выбросов;
- технологии уменьшения звукового удара;
- конструкции для повышения эффективности на больших высотах.
Ожидалось, что HSCT станет более экологичным и экономически выгодным, чем предыдущие сверхзвуковые самолеты.
Почему все остановилось
Несмотря на технический прогресс, проект закрыли. Основные причины:
- огромная стоимость разработки;
- ограниченный рыночный спрос;
- экологические ограничения;
- выход Boeing из финансирования.
Фактически, без поддержки крупного производителя программа потеряла перспективу.
История HSCT стала еще одним примером того, как даже перспективные технологии могут остановиться из-за экономики. Несмотря на успех Concorde, массового спроса на сверхзвуковые перевозки так и не сложилось.
Впрочем, идея не исчезла: в 2020-х новые компании снова пытаются вернуть сверхзвуковую авиацию – уже с учетом ошибок прошлого.