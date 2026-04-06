NASA 10 лет в тайне создавало самолет-гигант, но тихо закрыло проект: в чем причина

Этот амбициозный самолет должен был изменить авиацию, но нехватка средств и отсутствие спроса положили конец проекту.

В 1990-х годах NASA почти десять лет работала над амбициозным проектом сверхзвукового пассажирского самолета, способного перевозить до 300 человек и летать почти в два раза быстрее "Конкорда". Однако, несмотря на масштабные исследования и испытания, программу неожиданно закрыли в 1999 году, пишет Supercar Blondie.

Ставка на скорость и массовость

Проект высокоскоростного гражданского транспорта (HSCT) должен был стать новым этапом в развитии авиации. Самолет планировали разгонять до скорости около 2,4 Маха, что позволило бы преодолевать Атлантику или Тихий океан в разы быстрее обычных авиалайнеров.

В отличие от Concorde, который перевозил до 100 пассажиров, новый лайнер должен был быть значительно вместительнее и потенциально дешевле для авиакомпаний.

Видео дня

Чтобы ускорить разработку, NASA объединилась с Boeing и использовала советский самолет Ту-144 в качестве "летающей лаборатории".

Модернизированный вариант Ту-144 совершил около 30 исследовательских полетов в 1996–1997 годах. Это позволило американским инженерам собрать критически важные данные о сверхзвуковых полетах, шуме и выбросах.

Технологии будущего

В рамках программы разрабатывались:

новые двигатели с более низким уровнем выбросов;

технологии уменьшения звукового удара;

конструкции для повышения эффективности на больших высотах.

Ожидалось, что HSCT станет более экологичным и экономически выгодным, чем предыдущие сверхзвуковые самолеты.

Почему все остановилось

Несмотря на технический прогресс, проект закрыли. Основные причины:

огромная стоимость разработки;

ограниченный рыночный спрос;

экологические ограничения;

выход Boeing из финансирования.

Фактически, без поддержки крупного производителя программа потеряла перспективу.

История HSCT стала еще одним примером того, как даже перспективные технологии могут остановиться из-за экономики. Несмотря на успех Concorde, массового спроса на сверхзвуковые перевозки так и не сложилось.

Впрочем, идея не исчезла: в 2020-х новые компании снова пытаются вернуть сверхзвуковую авиацию – уже с учетом ошибок прошлого.

