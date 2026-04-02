NASA готовится к исторической миссии Artemis II: не обошлось без неполадок (видео)

Ночью в четверг, 2 апреля, ожидается старт исторической миссии NASA под названием Artemis II. До запуска ракеты осталось менее часа.

Это будет первый пилотируемый полет за пределы околоземной орбиты с 1972 года. На борту будет четыре человека: трое американцев и один канадец. Астронавты полетят в капсуле Orion, созданной для перевозки людей в дальний космос.

В рамках миссии, которая продлится ориентировочно 8-10 дней, они совершат облет Луны без посадки. Астронавты должны протестировать ракету и корабль перед будущей высадкой. Старт ракеты запланирован на 01:24 по Киеву с космодрома Кеннеди во Флориде.

Видео дня

Но не обошлось без проблем. Как сообщается на сайте NASA, в ходе подготовки ракеты к запуску были обнаружены неполадки с системой ее самоуничтожения.

К счастью, проблему удалось устранить. Иначе пришлось бы откладывать полет.

"Инженеры устранили неполадку в оборудовании, обеспечивающем связь с системой прерывания полета, которая могла бы помешать наземному центру отправить сигнал на уничтожение ракеты в случае отклонения от курса во время подъема, что представляет угрозу для безопасности населения. Было проведено контрольное испытание, чтобы убедиться в готовности оборудования к сегодняшнему запуску", – сказано в заявлении агентства.

К слову, NASA ведет трансляцию с космодрома, откуда состоится старт миссии:

Исследования космоса

Вас также могут заинтересовать новости: