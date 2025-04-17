В ходе эксперимента ученые имитировали около 80 000 лет воздействия солнечного ветра.

Ученые на протяжении десятилетий задавались вопросом, как на Луне может быть вода. Самая популярная теория была связана с ледяными кометами, но ответ может заключаться совершенно в другом явлении, пишет Interesting Engineering.

В новом исследовании, проведенным под руководством NASA, говорится о том, что вода может появляться на Луне благодаря солнечному ветру. К такому выводу ученые пришли после лабораторного моделирования.

Отмечается, что под руководством научного сотрудника Центра космических полетов NASA Ли Хсиа Йео команда создала самую реалистичную на сегодняшний день симуляцию воздействия солнечного ветра на Луну. Ученые разработали специальный эксперимент, который воспроизводил суровую безвоздушную среду Луны с помощью уникальной камеры, содержащей пучок солнечных частиц, вакуумные условия и детектор молекул.

Видео дня

"Потребовалось много времени и итераций, чтобы разработать компоненты аппарата и заставить их поместиться внутри. Но это того стоило, потому что, устранив все возможные источники загрязнения, мы узнали, что идея о солнечном ветре, существовавшая десятилетиями, оказывается верной", - рассказал исследователь NASA Джейсон Маклейн.

В издании уточнили, что в эксперименте использовались образцы лунной пыли, которые были собраны во время миссии NASA "Аполлон-17" в 1972 году. Ученые после удаления следов влаги путем запекания образцов подвергли их воздействию симулированного солнечного ветра с помощью ускорителя частиц, что позволило имитировать около 80 000 лет воздействия ветра всего за несколько дней.

В издании объяснили, что когда протоны солнечного ветра врезаются в поверхность Луны, они не встречают сопротивления. Магнитное поле и атмосфера нашей планеты защищают ее от этих частиц, а Луна принимает на себя весь удар. Это приводит к тому, что протоны сталкиваются с электронами в лунном реголите, образуя атомы водорода. Затем эти атомы водорода соединяются с кислородом в минералах, таких как кремнезем, образуя гидроксил и, возможно, воду.

"Самое интересное здесь то, что, имея только лунный грунт и основной ингредиент - Солнце, которое постоянно выплевывает водород, - можно создать воду", - заявил Йео.

Ученые не смогли подтвердить, образовалась ли чистая вода, но данные указывают на образование молекул гидроксила и воды. По словам исследователей, их открытие может помочь в космических миссиях, цель которых будет заключаться в поиске воды на Луне.

Другие исследования космоса

Напомним, что астрономы обнаружили признаки биологической активности на планете, находящейся на расстоянии 124 световых лет от Земли. По их словам, это самое убедительное доказательство существования внеземной жизни.

Кроме того, ученые выяснили, что самая сильная геомагнитная буря была еще более мощной, чем считалось ранее. Они подчеркнули, что событие Кэррингтона 1859 года привело к огромному нарушению магнитного поля Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: