По словам исследователей, пока непонятно, находятся ли эти два каньона постоянно в тени.

Новые исследования свидетельствуют о том, что когда астероид врезался в Луну миллиарды лет назад, то он вырезал пару огромных каньонов на дальней стороне Луны. Такая новость является хорошей для ученых и NASA, которые планируют высадить астронавтов на южном полюсе Луны, который не пострадал в результате удара и имеет более старые породы в первоначальном состоянии, пишет The Independent.

Отмечается, что американские и британские ученые использовали фотографии и данные с Лунного разведывательного орбитального аппарата NASA, чтобы составить карту местности и рассчитать путь обломков, которые образовали такие каньоны около 3,8 млрд лет назад. Их выводы после этого исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Как оказалось, перед падением космический камень пролетел над южным полюсом Луны, создав огромный бассейн и послав потоки камней, которые двигались со скоростью почти 1 километр в секунду. Таким образом обломки приземлились как ракеты, вырыв два каньона всего за 10 минут, которые по размеру сопоставимы с Гранд-Каньоном в Аризоне.

Видео дня

"Это был очень бурный, очень драматический геологический процесс", - отметил ведущий автор исследования Дэвид Кринг из Лунного и планетарного института в Хьюстоне.

Кринг и его команда выяснили, что астероид был за 25 километров в поперечнике, а энергия, необходимая для создания этих двух каньонов, была бы в 130 раз больше, по сравнению с нынешним мировым арсеналом ядерного оружия. Кринг отметил, что большая часть обломков была выброшена в направлении от южного полюса.

"Это означает, что целевая исследовательская зона NASA вокруг полюса, преимущественно на ближней стороне Луны, не будет похоронена под обломками, и старые породы, которым более 4 миллиардов лет, останутся открытыми для сбора луноходами. Эти старые породы могут помочь пролить свет не только на происхождение Луны, но и Земли", - подчеркнули в материале.

Кринг отметил, что пока непонятно, находятся ли эти два каньона постоянно в тени, как некоторые кратеры на южном полюсе Луны.

"Это то, что мы, безусловно, будем исследовать еще раз", - заверил исследователь.

В то же время ученые считают, что постоянно затененные участки на дне Луны имеют значительные запасы льда, который будущие луноходы могли бы превратить в ракетное топливо и питьевую воду.

"Программа NASA "Артемида", преемница "Аполлона", имеет целью вернуть астронавтов на Луну в этом десятилетии. План состоит в том, чтобы отправить астронавтов вокруг Луны в следующем году, а через год или около того - осуществить первую посадку астронавтов на Луну со времен "Аполлона"", - подытожили в издании.

Другие исследования о Луне

Как писал УНИАН, в Китае создали летающего робота, который будет искать воду на южном полюсе Луны. Отмечается, что исследование является важным шагом в достижении цели Китая, а именно высадки людей на Луну до 2030 года.

Также NASA создало робота, который может выкопать 10 тонн лунного грунта за день. По словам исследователей, такое количество эквивалентно весу 20 взрослых слонов.

Вас также могут заинтересовать новости: