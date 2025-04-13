Событие Кэррингтона 1859 года привело к огромному нарушению магнитного поля Земли.

Земля регулярно поддается влиянию геомагнитных бурь. Тем не менее ни одна из них не сравнится с событием Кэррингтона, которое произошло в 1859 году, пишет IFLScience.

Отмечается, что нарушение магнитного поля Земли во время события Кэррингтона было еще более серьезным, чем считалось ранее. В исследовании, проведенном в 2024 году, использовалось сочетание современного цифрового трассирования и тщательной реконструкции для изучения исторических записей о магнитном поле Земли. В итоге ученые сделали открытия, которые раньше считались недоступными.

В издании напомнили, что 1 сентября 1859 года Солнце извергло на Землю наэлектризованный газ и субатомные частицы, которые по энергии равны 10 миллиардам атомных бомб. Это привело к сбою телеграфной связи и вызвало возгорание систем. Также из-за события Кэррингтона северное сияние наблюдалось на юге Кубы и Гавайев.

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Ученые поделились, что они нашли более подробную информацию об этой геомагнитной буре в Гринвичской и Кьюской обсерваториях. Там находились магнитограммы, измерявшие колебания силы и направления магнитного поля Земли.

Исследователи предполагают, что скорость изменения поля составляла не менее 500 нТл/минуту. Это довольно высокий показатель.

По словам ученых, ранняя оценка события Кэррингтона могла быть ошибочной из-за ограниченности технологий того времени. Теперь же они могут изучать и прогнозировать будущие геомагнитные бури с большей точностью.

Другие исследования ученых

Ранее ученые доказали, что одна загадочная сила руководит расширением Вселенной. Благодаря такой энергии Вселенная расширяется все быстрее и быстрее.

Кроме того, ученые выяснили, какая на самом деле продолжительность дня на Уране. Долгие годы астрономы утверждали , что день на Уране длится примерно 17 часов, 14 минут и 24 секунды.

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