Ветер стихает, дожди пройдут не везде, а вот солнце греет все сильнее и сильнее.

Пятница, 27 июня 2025 года, ожидается умеренно жаркой — на Закарпатье и юге Украины — или теплой. В течение дня температура будет находиться на уровне 22-26 градусов Цельсия. Однако, опять же, в южных регионах и на западе страны будет до 30 °С.

"Наконец стихнет ветер завтра, будет умеренным или слабым! Западных направлений. Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях, местами на севере плюс Винницкая и Одесская области. На остальной территории Украины будет сухая погода", - заявила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Касаемо ситуации в Киеве, то она заявила, что ветер в столице тоже успокоится. Температура воздуха ожидается на уровне 24 градусов выше нуля.

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В четверг и в пятницу, по словам Диденко, наблюдается "повышенная магнитная активность Земли", то есть, магнитные бури.

"В ближайшие выходные в Украине - периодические локальные дожди, температура воздуха невысокая, днем +20...+25 градусов, на юге +25...+29 градусов", - подчеркнула синоптик.

Другие новости о погоде в Украине

Ранее УНИАН сообщал, каким будет июль. Такого холода, как в июне, не ожидается. Сообщается, что температура воздуха будет даже выше обычной.

Кроме того, мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать во время грозы. Самое главное — это обязательно закрыть окна и ни в коем случае не касаться металлических предметов. Об остальном — читайте в материале

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