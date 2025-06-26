За обычную синюю карта придется выложить 96 грн, за ученическую - 120 грн.

С 1 июля меняется стоимость пластиковых карт для оплаты проезда в городском транспорте украинской столицы. Обычная синяя транспортная карта будет стоить 96 гривень, а карта ученическая - 120 гривень.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Как объясняет руководство города, за последние 2 года существенно изменились производственные условия, стоимость логистики и других составляющих транспортных карт. Поэтому производитель вынужден подстраиваться под экономическую ситуацию и увеличить стоимость.

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Разница в ценах связана с особенностями производства: синие карты изготавливают большим тиражом, тогда как ученические - индивидуально, с персонификацией каждой карты, что влияет на себестоимость.

Отмечается, что карты, которые были приобретены ранее, остаются актуальными и доступными для пополнения и использования в транспорте. Стоимость поездок также не меняется. Изменятся только цены на новые пластиковые карты.

Транспортной картой можно оплатить проезд во всем коммунальном транспорте города: автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, фуникулере и кольцевой городской электричке. Кроме пластиковой транспортной карты также можно приобрести цифровую. Она всегда наготове в телефоне и хранит в себе такие же скидки на покупку большого количества поездок или проездных, как и пластиковая.

Проезд в Киеве - последние новости

Транспортная карта - это носитель единого электронного билета для оплаты проезда в общественном транспорте Киева. Стоимость цифровой транспортной карты сейчас составляет 40 грн, а пластиковой - 75 грн.

Как известно, в Киеве с 1 июля 2020 года начал действовать единый для всех видов транспорта электронный билет. Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card (транспортная карта) с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.

В июне 2023 года в городском приложении "Киев Цифровой" запустили цифровую карту для оплаты проезда смартфоном.

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