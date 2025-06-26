Украинские защитники делают все, чтобы те успехи остались лишь несколькими сотнями метров, рассказал комбат.

В южной части Покровского направления россияне не оставляя надежд выйти на админграницы с Днепропетровской областью с помощью массированных штурмов, а также на мотоциклах, и на некоторых подступах имеют определенные успехи. Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев Андрей Назаренко в эфире Еспресо.

"Ситуация продолжает быть напряженной, сложной, противник продолжает штурмовые действия с утра до ночи, не оставляя надежды выйти на админграницы с Днепропетровской областью. Мы же в свою очередь делаем все, чтобы этого не допустить. Эффективно уничтожаем противника, несмотря на то, что он постоянно продолжает наращивать силы", - отметил военный.

По его словам, это бывают как массированные штурмы там, где враг применяет большое количество живой силы, так и "иногда просто пытаются заскочить на мотоциклах в Днепропетровскую область".

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"Однако ни те, ни другие их старания не увенчиваются успехом, поскольку они уничтожаются на подступах. Хотя, откровенно говоря, на некоторых подступах противник имеет определенные успехи", - сказал Назаренко, добавив, что украинские защитники делают все, чтобы те успехи остались лишь несколькими сотнями метров.

Он пояснил, что нужно "объективно смотреть правде в глаза" и признать, что у противника живой силы значительно больше, "поэтому то, что мы можем сделать, - это побеждать именно технологически".

"В разрезе количества FPV-дронов я хочу сказать, что там, где противник хочет продвинуться или достичь определенных целей, они применяют очень большое количество FPV - как единиц, так и подразделений. То есть они постоянно мобилизуют дополнительные силы для того, чтобы продвинуться на тех или иных отрезках", - добавил комбат.

Попытки наступления РФ на Днепропетровскую область

Как сообщал ранее УНИАН, в начале июня россияне заявили о наступлении на Днепропетровщину, однако украинские военные заверили, что это не так. В частности в Силах обороны Юга Украины, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. В Генштабе ВСУ также заверили, что сообщение о продвижении россиян на этом направлении является фейком.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российская армия проводит "наступление" в Днепропетровской области в рамках создания буферной зоны в Украине.

По мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, даже если враг прорвется через границу области, это ни на что не повлияет и не будет свидетельствовать о его победе. По его словам, заявления России нацелены в том числе и на западную аудиторию, где особо не различают, чем Днепропетровская область отличается от города Днепр, который является важным логистическим и медицинским хабом, куда эвакуируют наших раненых.

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