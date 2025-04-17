Признаки биологической активности обнаружены на планете-гиганте, полностью покрытой водой.

Астрономы обнаружили признаки биологической активности на планете, находящейся на расстоянии 124 световых лет от Земли, и это, по их мнению, самое убедительное доказательство существования внеземной жизни. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование, которое будет опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.

Отмечается, что с помощью космического телескопа ученые обнаружили особые органические молекулы в атмосфере планеты K2-18b, покрытой водой, которая в 8,6 раза больше Земли и вращается вокруг красной карликовой звезды. На Земле такие молекулы производятся только живыми организмами.

Астробиологи, изучающие внеземную жизнь, впервые заинтересовались K2-18b в 2023 году, когда данные с нового космического телескопа "Джеймс Уэбб" показали наличие в ее атмосфере метана и углекислого газа – э это первый случай, когда молекулы на основе углерода были обнаружены в атмосфере пригодной для жизни планеты за пределами нашей Солнечной системы.

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Теперь два отдельных прибора телескопа обнаружили высокие уровни диметилсульфида и диметилдисульфида - молекул, которые на Земле производятся только живыми организмами, в частности морским фитопланктоном. При этом, по словам кембриджских ученых, не существует известного небиологического процесса, способного генерировать эти молекулы в таких больших количествах.

Как отметил Никку Мадхусудхан, профессор астрофизики Кембриджского университета, возглавлявший международный проект, условия на K2-18b могут быть зеркальным отражением ранних океанов Земли. Может ли на K2-18b также существовать морская пищевая цепочка, в которой более крупные существа питаются микробами, пока сказать невозможно.

Астрономы измеряют состав атмосферы далекой планеты, анализируя свет от ее родительской звезды, когда планета проходит перед ней. По словам Мадхусудхана, прямая съемка K2-18b, вероятно, не под силу телескопам, разработанным в обозримом будущем, поскольку она находится слишком далеко от Земли и слишком близко к родительской звезде.

Астрономы обнаружили около 5800 планет за пределами нашей Солнечной системы и многие из них изучаются как кандидаты на внеземную жизнь. Ближайшими аналогами K2-18b в нашей Солнечной системе могут быть океаны, которые, как считается, существуют под ледяной поверхностью некоторых лун Юпитера и Сатурна.

Поиск жизни на других планетах

NASA собирается запустить новый космический телескоп, который может видеть в 100 раз больше, чем космический телескоп Хаббл, и может помочь ученым разработать технологию для обнаружения инопланетных миров.

Телескоп Nancy Grace Roman будет запущен примерно в мае 2027 года и позволит астрономам разгадывать научные тайны, связанные с темной энергией, экзопланетами и инфракрасной астрофизикой.

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