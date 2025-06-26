Ветеран возмутился бездеятельностью госструктур.

Ветеран войны и главный герой 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько жестко раскритиковал пассивность государственных структур по поводу процветающей деятельности скандальной блогерши Анны Алхим.

"Как так, что против Назара Гусакова возбуждают уголовное дело через несколько дней, и об этом даже говорит сам президент? Как так, что подростки слушают русскую музыку, это распространяется в СМИ, и на следующий день они в СБУ записывают извинения? Как так, что когда ты просишь перейти на государственный, тебя обзывают "мовнюком" и максимально презирают? И как так, что до сегодняшнего дня деятельность Алхим в соцсетях процветает?" - задался вопросом ветеран в Instagram.

Будько напомнил, что блогерша "поет российские песни в центре Киева, откровенно презирает все украинское и самих украинцев, рекламирует российские товары":

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"Это по всем СМИ, сотни заявлений в СБУ, и об этом не то что президент не говорит, - молчат все органы! Игнорируют и создают еще большую площадку для открытой московской пропаганды".

По словам ветерана, Алхим проговаривает вражеские нарративы, упрекая в расколе общества.

"Я не хочу жить в стране, где пропагандируются ценности врага, так откровенно: "отдайте Харьков и Одессу"! Я не за разделение - я против вражеского!" - акцентировал "Терен", посоветовав фанатам Алхим самим выезжать из страны, так как он сделал все от себя зависящее, чтобы жить в Украине и не доказывать, почему стоит уважать свою культуру.

Напомним, ранее Александр Терен рассказал, как его просили "не трогать" Алхим, на которую открыто несколько уголовныъ производств.

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