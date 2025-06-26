Мировая стоимость евро будет определять курс этой валюты в Украине.

Война на Ближнем Востоке, рост цен на нефть и газ, нерешенные экономические проблемы США и Европейского Союза безусловно станут главными курсовыми триггерами в начале июля. Однако ни доллару, ни евро и их статусу мировых валют любые варианты развития событий не угрожают.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость этих валют может попасть в штормовую "болтанку", однако это временно.

"Конечно, для украинского рынка важны соотношения стоимости евро к доллару на мировых торгах. То есть именно мировая стоимость евро будет определять курс этой валюты в Украине. По всем признакам, на следующей неделе 1 евро будет равен 1,12-1,15 доллара, что будет соответствовать трендам второй половины июня", - говорит эксперт.

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Зато курс доллара в Украине будет формироваться не без помощи и участия Нацбанка. По словам Лесового, действующий режим "управляемой гибкости" позволяет предотвращать любые кризисные явления, а текущие валютные изменения будут незначительными.

Он прогнозирует, что на следующей неделе, как и раньше, разрыв между спросом и предложением будет преодолеваться объемами валютных интервенций: вполне возможно, что их объем останется на уровне 600-700 миллионов долларов в неделю, что будет свидетельствовать о вполне штатной ситуации на рынке.

Основные выразители валютного рынка с 30 июня по 6 июля, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 46,5-48,5 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42 грн/долл. и 46,5-48,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Украинский валютный рынок остается достаточно сбалансированным. Стоимость евро может меняться более динамично, чем доллар, и будет зависеть от мировых торгов. Таким образом, на следующей неделе любые изменения будут ожидаемыми и предсказуемыми", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,55 гривни. Курс наличного евро составляет 48,88 грн/евро, а курс продажи - 48,60 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 26 июня снизился на 15 копеек и составляет 41,80 гривни за доллар, а курс евро вырос на 15 копеек и составляет 48,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 47,95 гривни за единицу иностранной валюты.

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