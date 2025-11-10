Ученым наконец-то удалось выяснить, почему жирафы так выглядят.

До того, как жирафы стали небоскребами саванны, эволюция чуть не довела их до инфаркта. Теперь ученые полагают, что длинные ноги появились у них раньше, чем длинные шеи.

Как пишет Vice, эволюционный процесс, скорее всего, позволил их сердцу справиться с нагрузкой из-за высокого роста. В частности, исследование показало, что сердце жирафа работает интенсивнее, чем у любого другого млекопитающего животного.

Ученые установили, что сердце жирафа тратит около 16% энергии покоя только на то, чтобы перекачивать кровь к мозгу, что почти вдвое больше, чем требуется для видов схожего размера. Без длинных ног, поднимающих сердце выше, эти энергетические затраты выросли бы до 21%, что, как отметили ученые, может сделать жизнь невыносимой.

Роджер Сеймур из Университета Аделаиды и Эдвард Снеллинг из Университета Претории создали компьютерную модель для проверки этой теории. Они представили себе "элаффе" – помесь жирафа и антилопы канна, с короткими ногами, но такой же длинной шеей. Результат показал экстремальное кровяное давление – около 286 мм рт. ст. по сравнению с типичными 200 мм рт. ст. у жирафа. Модель подтвердила, что длина ног напрямую снижает работу, необходимую для перекачивания крови вверх.

Таким образом, ученые заключили, что жирафы первыми приобрели длинные ноги – и, вероятно, это помогло им выжить.

Ископаемые останки показывают, что эта адаптация началась около 16 млн лет назад. У ранних жирафов уже были длинные конечности и относительно короткие шеи. Более поздние виды начали уравновешивать эти два органа. Эта последовательность подразумевает, что эволюция сначала подняла сердце, дав кровеносной системе время привыкнуть, прежде чем шея начала удлинняться.

Однако эволюция не может идти слишком далеко. Легкие расположены рядом с сердцем, и при слишком высоком кровяном давлении жидкость может просочиться в воздушные мешки, вызывая удушье. Эта граница, возможно, объясняет, почему ни одно наземное животное не развило более высокое и прямое тело, чем жираф.

Ученые подчеркнули, что жирафы созданы с точностью, необходимой для выживания.

"Эволюция нашла баланс, который позволяет жирафам возвышаться над деревьями, не опасаясь отказа сердца", - заключили ученые.

Летом ученые поменяли классификацию жирафов и теперь их стало четыре вида. До этого жирафы классифицировались как один вид с 9 подвидами, но среди ученых давно велись споры по этому поводу.

Целый год специально созданная группа ученых пересматривала генетические, морфологические и биогеографические данные о жирафах. В результате она выявила значительные различия между линиями жирафов, что подтверждает их статус отдельных видов.

