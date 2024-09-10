Показательно, что все названные виды являются жителями океанов.

Жизнь на Земле совсем не такая предсказуемая, как может казаться. За последние полмиллиарда лет на планете произошло пять массовых вымираний. И очень немногие виды смогли пройти через все.

Американский биолог-эволюционист Скотт Треверс в авторской статье для Forbes назвал 4 типа ныне существующих животных, которые успешно выжили во время предыдущих пяти вымираний и, вероятно, могут пережить и человечество.

Крабы-мечехвосты

Строение тела этих крабов остается относительно неизменным в течение более 450 миллионов лет. Их твердый экзоскелет обеспечивает превосходную защиту от хищников и факторов внешней среды, а простая эффективная анатомия позволяет им адаптироваться к различным условиям и изменениям окружающей среды. Например, мечехвостые крабы могут жить как в мелководных прибрежных водах, так и на глубоком дне океана. Они также могут выдерживать перепады температуры океана. Это дает им широкий географический ареал, а ареал играет ключевую роль в вероятности вымирания.

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Кроме того, подковообразные крабы имеют репродуктивную стратегию, которая включает нерест в больших количествах, что повышает шансы на выживание потомства, несмотря на колебания среды. Они также имеют уникальную и высокоэффективную иммунную систему.

Наутилусы

Моллюски наутилусы существуют на Земле около 500 миллионов лет и, безусловно, являются одной из лучших "машин для выживания", когда-либо созданных природой. Наутилусы хорошо приспособлены к жизни на большой глубине, где условия относительно стабильны по сравнению с поверхностными водами. Их способность жить в этой более стабильной среде, возможно, помогла им избежать некоторых более серьезных последствий массового вымирания, которое повлияло на поверхностные и мелководные виды.

Питаются наутилусы мелкой рыбой, ракообразными и падалью. Их гибкая диета и способность искать мусор могли способствовать их выживанию во времена, когда другие морские ресурсы были дефицитными.

Целакантоподобные рыбы

Это часть древнего рода лопатеперых рыб, которому более 400 миллионов лет. Среди целакантоподобных остался только один биологический род - латимерия. Их эволюционный дизайн был очень успешным в различных водных средах, позволяя им адаптироваться к меняющимся условиям без существенных изменений в своем основном строении тела. Как и наутилусы, многие латимерии живут в глубоководных средах, на которые меньше влияют условия на поверхности, приводящие к массовому вымиранию. Относительная стабильность глубоководных мест обитания, возможно, обеспечила убежище от резких изменений окружающей среды, которые вызывают вымирание.

Латимерии имеют уникальную физиологическую структуру, включая хорошо приспособленный плавательный пузырь и хорошо развитую систему боковых линий для обнаружения добычи в темных глубинах океана. Эти адаптации помогли им процветать в определенных нишах, где другим видам было бы трудно.

Акулы

Мы часто смотрим на акул со страхом, но не менее важно признать их эволюционное долголетие - то, что можно увидеть в их статных лицах, неорганизованных рядах зубов и примитивных глазах. Акулы существуют более 400 миллионов лет и развили целый ряд адаптаций, которые позволили им выжить в различных вымираниях.

Акулы являются очень универсальными хищниками с широким диапазоном стратегий кормления, от фильтрации планктона до активного хищничества. Эта диетическая гибкость позволила им адаптироваться к меняющимся источникам пищи и условиям окружающей среды.

Акулы имеют различные стратегии размножения, включая откладывание яиц и живорождение. Их способность размножаться различными способами помогает гарантировать, что их популяции могут восстановиться даже после значительного сокращения.

Акулы имеют хрящевой скелет, который легче и гибче, чем костный. Эта адаптация позволяет им быть ловкими пловцами и уменьшает энергию, необходимую для поддержания плавучести, что делает их эффективными хищниками в различных средах.

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