Некоторые животные являются настоящими долгожителями планеты / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, wikipedia.org

Жизнь на Земле совсем не такая предсказуемая, как может казаться. За последние полмиллиарда лет на планете произошло пять массовых вымираний. И очень немногие виды смогли пройти через все.

Американский биолог-эволюционист Скотт Треверс в авторской статье для Forbes назвал 4 типа ныне существующих животных, которые успешно выжили во время предыдущих пяти вымираний и, вероятно, могут пережить и человечество.

Крабы-мечехвосты

Краб-мечехвост / фото wikipedia.org

Строение тела этих крабов остается относительно неизменным в течение более 450 миллионов лет. Их твердый экзоскелет обеспечивает превосходную защиту от хищников и факторов внешней среды, а простая эффективная анатомия позволяет им адаптироваться к различным условиям и изменениям окружающей среды. Например, мечехвостые крабы могут жить как в мелководных прибрежных водах, так и на глубоком дне океана. Они также могут выдерживать перепады температуры океана. Это дает им широкий географический ареал, а ареал играет ключевую роль в вероятности вымирания.

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Кроме того, подковообразные крабы имеют репродуктивную стратегию, которая включает нерест в больших количествах, что повышает шансы на выживание потомства, несмотря на колебания среды. Они также имеют уникальную и высокоэффективную иммунную систему.

Наутилусы

Наутилус / фото wikipedia.org

Моллюски наутилусы существуют на Земле около 500 миллионов лет и, безусловно, являются одной из лучших "машин для выживания", когда-либо созданных природой. Наутилусы хорошо приспособлены к жизни на большой глубине, где условия относительно стабильны по сравнению с поверхностными водами. Их способность жить в этой более стабильной среде, возможно, помогла им избежать некоторых более серьезных последствий массового вымирания, которое повлияло на поверхностные и мелководные виды.

Питаются наутилусы мелкой рыбой, ракообразными и падалью. Их гибкая диета и способность искать мусор могли способствовать их выживанию во времена, когда другие морские ресурсы были дефицитными.

Целакантоподобные рыбы

Эти рыбы - одни из древнейших / фото wikipedia.org

Это часть древнего рода лопатеперых рыб, которому более 400 миллионов лет. Среди целакантоподобных остался только один биологический род - латимерия. Их эволюционный дизайн был очень успешным в различных водных средах, позволяя им адаптироваться к меняющимся условиям без существенных изменений в своем основном строении тела. Как и наутилусы, многие латимерии живут в глубоководных средах, на которые меньше влияют условия на поверхности, приводящие к массовому вымиранию. Относительная стабильность глубоководных мест обитания, возможно, обеспечила убежище от резких изменений окружающей среды, которые вызывают вымирание.

Латимерии имеют уникальную физиологическую структуру, включая хорошо приспособленный плавательный пузырь и хорошо развитую систему боковых линий для обнаружения добычи в темных глубинах океана. Эти адаптации помогли им процветать в определенных нишах, где другим видам было бы трудно.

Акулы

Акулы - долгожители планеты / фото ua.depositphotos.com

Мы часто смотрим на акул со страхом, но не менее важно признать их эволюционное долголетие - то, что можно увидеть в их статных лицах, неорганизованных рядах зубов и примитивных глазах. Акулы существуют более 400 миллионов лет и развили целый ряд адаптаций, которые позволили им выжить в различных вымираниях.

Акулы являются очень универсальными хищниками с широким диапазоном стратегий кормления, от фильтрации планктона до активного хищничества. Эта диетическая гибкость позволила им адаптироваться к меняющимся источникам пищи и условиям окружающей среды.

Акулы имеют различные стратегии размножения, включая откладывание яиц и живорождение. Их способность размножаться различными способами помогает гарантировать, что их популяции могут восстановиться даже после значительного сокращения.

Акулы имеют хрящевой скелет, который легче и гибче, чем костный. Эта адаптация позволяет им быть ловкими пловцами и уменьшает энергию, необходимую для поддержания плавучести, что делает их эффективными хищниками в различных средах.

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Как писал УНИАН, примерно 15% животных являются ядовитыми - от медуз размером с ноготь до гигантских ящериц и змей. Издание Live Science назвало 32 самых ядовитых существа на Земле.

Также мы рассказывали, что ученые зафиксировали первый в мире случай убийства акулы более крупным хищником. Взаимодействие между крупными хищниками может быть даже сложнее, чем считалось ранее, говорят ученые

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