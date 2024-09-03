Взаимодействие между крупными хищниками может быть даже сложнее, чем считалось ранее.

Ученые задокументировали первый в мире случай, когда акулу съел более крупный хищник в открытом море к юго-западу от Бермудских островов. В одном из инцидентов репродуктивная самка акулы-порбигла, обитающая в Атлантике, потеряла не только свою жизнь, но и всех своих развивающихся детенышей, пишет Independent.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Marine Science, если они будут проверены и подтвердятся, могут иметь важное значение для сохранения видов, которые считаются исчезающими по решению ООН, говорят исследователи.

"Убийство одной из наших беременных акул-порбиглов стало неожиданным открытием", – говорит соавтор исследования Брук Андерсон. Видео дня

Акулы-порбиглы обитают в Атлантическом и южной части Тихого океана, а также в Средиземном море, вырастая в мощных зверей длиной около 4 метров и весом до 230 кг. Хотя известно, что они живут до 30 и даже 65 лет, самки этого вида не размножаются, пока им не исполнится 13 лет.

Самки рожают в среднем только около четырех детенышей в год или два после периода беременности от восьми до девяти месяцев. Из-за медленного репродуктивного цикла популяции этих акул не могут быстро восстанавливаться после постоянного отлова или потери среды обитания.

Чтобы исследовать этот уязвимый вид, в 2020 и 2022 годах ученые отловили и выпустили акул-порбиглов у мыса Код в штате Массачусетс, прикрепив к ним спутниковые метки. Они посылали данные о текущем местонахождении окул на спутники каждый раз, когда их плавник поднимался над поверхностью воды.

Одной из меченых акул была беременная самка длиной около 2,2 м. Исследователи надеялись отследить самку и получить данные ее метки, чтобы определить важные места обитания матерей этого вида и их новорожденных.

Но спутниковая метка самки акулы начала передавать сигналы за пределами Бермудских островов через пять месяцев после ее освобождения, что свидетельствовало о том, что она оторвалась от остальных. Данные, полученные учеными, показали, что в течение этих пяти месяцев акула плавала на глубине около 100-200 м ночью и 600-800 м днем, что подтверждает, что большую часть времени она находилась под водой.

Но вдруг, начиная с 24 марта 2021 года, в течение примерно четырех дней, акула, похоже, постоянно находилась на глубине от 150 до 600 метров.

"Это можно объяснить только одним: в тот день несчастную акулу-порблигла поймал и съел более крупный хищник", – говорят ученые.

Исследователи считают, что в этом районе есть только два кандидата в хищники, достаточно большие, чтобы охотиться на взрослых акул-порбиглов: большая белая акула и короткоплавниковая акула-мако. Они подозревают, что большая белая акула, скорее всего, является виновником этого инцидента, поскольку акула-мако днем ныряет на большую глубину.

"Мы часто думаем о больших акулах как о высших хищниках. Но с технологическим прогрессом мы начали открывать, что взаимодействие между крупными хищниками может быть даже сложнее, чем считалось ранее. Нам нужно продолжать изучать взаимодействие хищников, чтобы оценить, как часто большие акулы охотятся друг на друга", – говорит доктор Андерсон.

Другие новости об акулах

Из-за серьезного загрязнения океана появились "кокаиновые акулы", что уже некоторое время серьезно беспокоит экологов. Группа бразильских биологов впервые обнаружила высокие концентрации кокаина и его составляющих (в частности бензоилэкгонина) в организмах диких бразильских длиннорылых акул Rhizoprionodon lalandii. И "зараженные" кокаином рыбы могут представлять опасность для людей.

Ранее стало известно о восьми странах по всему миру, где на туристов чаще всего нападают акулы. В топе оказались США и Австралия.

Вас также могут заинтересовать новости: