Из внутренних органов акул получают ценное косметическое вещество.

Глубоководные акулы и скаты медленно размножаются, поэтому интенсивный вылов ставит их под большую угрозу, чем другие виды. А сокращение их численности связывают еще и с косметической индустрией, пишет Sky News.

Издание отмечает, что в женских средствах для ухода за кожей, а также в некоторых медицинских препаратах среди прочего используется вещество под названием "сквален". Одним из основных источников его получения является печеночный жир глубоководных акул.

Хотя экологи традиционно обеспокоены вредом от добычи полезных ископаемых на дне моря, чрезмерный вылов глубоководных видов рыб несет в себе больший вред, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Science.

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Отмечается, что из 2800 видов глубоководных акул и скатов почти 390 уже находятся под угрозой исчезновения. Чрезмерный вылов угрожает им больше, чем другим видам, поскольку они очень медленно размножаются.

Хотя сейчас многие косметические компании используют сквален растительного происхождения, его добыча из акул все еще остается очень распространенной во всем мире.

По данным ООН, в 2018 году на мировом рынке было продано около 750 тонн так называемого акульего масла - сырья, из которого получают сквален. Каждый год в мире вылавливается до 100 миллионов акул ради их плавников и мяса, а также жира из печени.

Другие новости экологии

Как писал УНИАН, в Африке за один день 11 марта были побиты тысячи температурных рекордов. Такого в мире еще не наблюдалось. Страны от Камеруна до Маврикия ощутили беспрецедентную волну жары.

Также мы рассказывали, что странам по всей Европе следует подготовиться к катастрофическим климатическим рискам, начиная от наводнений и заканчивая смертоносными волнами жары, поскольку изменение климата затронет экономику и общество уже в этом веке.

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