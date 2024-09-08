Например, один укус тайпана содержит достаточно яда, чтобы убить 100 человек.

Яд – один из древнейших и самых эффективных видов оружия животного мира, обеспечивающий существ эффективным средством нападения или защиты. Считается, что паучий яд, например, образовался из одного белка 375 миллионов лет назад, тогда как змеиный яд впервые появился 60-80 миллионов лет назад.

Примерно 15% животных являются ядовитыми – от медуз размером с ноготь до гигантских ящериц и змей. Издание Live Science назвало 32 самых ядовитых существа на Земле.

Медуза Ируканджи

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Медуза Ируканджи (Carukia barnesi) – крошечный вид, вырастающий всего до 0,8 дюйма (2 сантиметра) в диаметре, однако ее жалящие щупальца, которые могут вытянуться до 3,2 футов (1 метра), могут нанести очень неприятный удар. Ее яд, который вызывает синдром Ируканджи, поражает нервную систему и может парализовать легкие и сердце. Медузы атакуют с помощью клеток, которые выстилают их четыре щупальца, выстреливая наполненными ядом колючками в свою цель, сообщает Австралийский музей. Их яд – это система защиты ируканджи от потенциальных хищников.

Утконос

Взрослые самцы утконосов (Ornithorhynchus anatinus) имеют полые шпоры на задних лапах, которые соединены с железами, вырабатывающими яд. Пик выработки яда приходится на брачный период, что наводит ученых на мысль, что утконосы используют его как оружие в борьбе с другими самцами за доступ к самкам, сообщает Австралийский фонд охраны утконосов (Australian Platypus Conservancy).

Утконосы впрыскивают яд, обхватив жертву ногами и вбивая шпоры в плоть. Яд утконоса не смертелен для человека (или других утконосов), но может вызвать отек и сильную боль.

Черная мамба

Черные мамбы (Dendroaspis polylepis) – ядовитые змеи Африки, достигающие около 8 футов (2,5 м) в длину. Они также являются одними из самых быстрых змей на Земле, развивают скорость около 12,5 миль/ч (20 км/ч), по данным National Geographic.

Укус черной мамбы, если его не лечить, почти всегда смертелен. Каждый клык взрослой черной мамбы содержит от 12 до 20 капель яда, и достаточно всего двух капель, чтобы убить человека.

Географический конус

Географический конус (Conus geographus), обитающий в рифах Индо-Тихоокеанского региона, вырастает до 6 дюймов (15 см) в длину и является самым ядовитым из известных видов моллюсков. По данным National Geographic, их яд содержит более 10 000 активных соединений, которые выделяются с помощью зуба, выдвигающегося из гибкого и вытянутого придатка, называемого хоботком.

Противоядия от укуса этого существа не существует, и лечение заключается в поддержании жизни жертвы до тех пор, пока токсины не выветрятся. По данным исследования 2016 года, опубликованного в Международном журнале клинической фармакологии и терапии, от укусов географических конусов за последние 30 лет умерло около 15 человек.

Муравьи-пули

Муравьи-пули (Paraponera clavata) наносят одни из самых болезненных укусов в мире – их часто сравнивают с выстрелом пули – и боль может длиться до 24 часов. Эти существа длиной всего 0,8 дюйма (2 см) имеют мощное жало в своем крошечном теле. Муравьи-пули впрыскивают яд, который поражает нервные клетки, отвечающие за восприятие боли, вызывая паралич в месте укуса и неконтролируемую дрожь. Хотя их яд парализует и убивает мелкие организмы, укусы не являются смертельными для человека.

Комодский варан

Самые большие ящерицы на Земле, комодские вараны (Varanus komodoensis) могут вырастать до 10 футов (3 м) в длину. Кроме огромных зазубренных зубов, которыми они кромсают добычу, и наполненной бактериями слюны, комодские вараны также используют яд, вырабатываемый в железах в нижней челюсти, чтобы убить добычу.

Согласно исследованию, опубликованному в 2009 году, этот яд вызывает шок и препятствует свертыванию крови, что в конечном итоге убивает жертву и позволяет драконам неторопливо пировать.

Комодские вараны тесно связаны с мегаланией (Varanus priscus), огромной вымершей ящерицей, которая могла достигать до 23 футов (7 м) в длину, что, согласно исследованиям, делает ее самым большим ядовитым животным, когда-либо жившим.

Лягушка Бруно

Лягушки Бруно (Aparasphenodon brunoi) – в отличие от своих ядовитых сородичей, которые передают токсины через кожные выделения – являются ядовитыми. Согласно исследованию, опубликованному в 2015 году, эти маленькие лягушки впрыскивают свой смертельный яд через шипы на голове.

Их яд хранится в кожных железах вокруг головы, готовый к введению через костные шипы, выстилающие череп. Яд остромордых лягушек Бруно примерно в 25 раз сильнее яда гадюки. Всего 0,03 унции (1 грамм) яда этого вида может убить 80 человек, сообщает New Scientist.

Синекольчатый осьминог

Существует четыре вида синекольчатых осьминогов: большой синекольчатый осьминог (Hapalochlaena lunulata), южный синекольчатый осьминог (Hapalochlaena maculosa), синекожий осьминог (Hapalochlaena fasciata) и обычный синекольчатый осьминог (Hapalochlaena nierstraszi). Все они достаточно малы, чтобы поместиться на ладони, и содержат мощный нейротоксин, который может парализовать и убить человека за считанные минуты. Противоядия не существует.

Свое название они получили за разноцветные кольца, которые появляются, когда осьминог чувствует угрозу или готовится распылить яд.

Гадюка Рассела

Одна из самых смертоносных змей в мире, гадюка Рассела (Daboia russelii) является причиной большинства из 58 000 смертей от укусов змей в Индии каждый год, согласно исследованию, опубликованному в 2021 году. Гадюка убивает так много людей, поскольку сочетает в себе сильный яд и близость к человеку – змеи часто отдыхают на рисовых полях и пересекаются с фермерами во время сезона сбора урожая.

Согласно докладу 2014 года, их яд может вызвать широкий спектр симптомов, включая сильное кровотечение, повреждение органов и почечную недостаточность. Противоядие доступно, но люди, пострадавшие от укусов, часто находятся в сельской местности и не имеют быстрого доступа к медицинской помощи, а многие из них все еще полагаются на традиционных целителей, а не на медицинских работников.

Сиднейский лейкопаутинный паук

Сиднейские лейкопаутинные пауки (Atrax robustus) встречаются в прибрежных районах восточной Австралии. Самки могут достигать 3,14 дюйма (8 см), тогда как самый большой зарегистрированный самец был 3,1 дюйма (7,9 см) – примерно размером с золотую олимпийскую медаль. Яд, который вырабатывают самцы, содержит нейротоксин, который может быть смертельным для человека.

Укус сиднейского лийкопаутинного паука может убить всего за 15 минут, хотя с момента изобретения противоядия почти 50 лет назад не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

Седловая гусеница

Седловые гусеницы (Acharia stimulea) – это личинки слизней. Они ярко окрашены и имеют ядовитые колючки, которые выступают из тела. Они встречаются на востоке Соединенных Штатов, от Флориды до Нью-Йорка и даже на западе до Техаса.

Колючки заостренные и полые, они глубоко проникают в ткани жертвы, прежде чем сломаться. По данным Университета Флориды, яд может вызвать целый ряд симптомов, от крапивницы до анафилактического шока, образования тромбов и кровоизлияний.

Бразильские странствующие пауки

Все бразильские странствующие пауки ядовиты, а их коктейль токсинов поражает нервно-мышечную систему. Человек чувствует жгучую боль в месте укуса, а также потливость и мурашки по коже. Примерно через 30 минут после укуса жертвы могут испытывать судороги, затуманивание зрения, учащенное или замедленное сердцебиение и гипотермию, а также другие симптомы, включая болезненную и длительную эрекцию.

Однако смертельные случаи случаются редко. Согласно исследованию, опубликованному в 2000 году, с 1903 года в Бразилии было зафиксировано пятнадцать смертей от этих пауков.

Палестинский желтый скорпион

Палестинский желтый скорпион (Leiurus quinquestriatus) – один из самых смертоносных видов скорпионов в мире. Его укус вызывает боль и паралич, согласно данным Университета штата Аризона. Эти скорпионы живут в пустынях и кустарниках от Северной Африки до Ближнего Востока и прячутся под скалами в ожидании добычи. Это крупный вид, достигающий почти 4 дюймов (10 см) в длину и может наносить удары с невероятной скоростью – до 51 дюйма (130 см) в секунду.

Хотя яд вызывает сильную боль, он редко бывает смертельным для здорового взрослого человека. Также исследуется его потенциальная роль в лечении рака.

Медленные лори

Медленные лори (род Nycticebus) – единственные в мире ядовитые приматы. Эти пушистые животные, происходящие из Южной и Юго-Восточной Азии, имеют уникальную систему доставки своего яда. Они выделяют токсичное масло из желез на плечах, а когда чувствуют угрозу, поднимают руки и лижут эти железы, смешивая масло со слюной, чтобы сделать ядовитый укус.

Этот ядовитый укус вызывает гниение плоти. Это также может привести к анафилактическому шоку и, в редких случаях, к смерти.

Королевская кобра

Королевские кобры (Ophiophagus hannah) являются самыми длинными ядовитыми змеями на Земле, достигающими 18 футов (5,5 м), согласно данным Музея естественной истории в Лондоне. Если они чувствуют угрозу, то поднимают голову от земли и вспыхивают кожей вокруг головы. Хотя их яд не самый сильный, змея может доставить огромное количество яда за один укус – и они, как правило, наносят несколько ударов во время каждой атаки. Один укус может убить человека примерно за 15 минут, пишет Шон Б. Кэрролл, молекулярный биолог из Университета Мэриленда, в газете The New York Times.

Огненный муравей красный

Огненные муравьи красные (Solenopsis invicta) происходят из Южной Америки, но они закрепились как инвазивный вид в Соединенных Штатах и Австралии. По данным Университета Флориды, муравьи прикрепляются к коже с помощью нижних челюстей, а затем впрыскивают яд в жертву с помощью жала.

Укусы болезненны и могут вызвать аллергические реакции, включая анафилактический шок, который в редких случаях может привести к летальному исходу. По данным Техасского университета A&M, около 1% населения имеет повышенную чувствительность к яду и подвержены риску возникновения смертельных аллергических реакций.

Внутренний тайпан

Тайпаны (Oxyuranus microlepidotus), происходящие из центральной и восточной Австралии, являются одними из самых ядовитых видов змей в мире. Согласно исследованию, опубликованному в 2007 году, их яд является одним из самых сильных из когда-либо обнаруженных. По данным Австралийского зоопарка, один укус содержит достаточно яда, чтобы убить 100 человек.

Симптомы укуса внутреннего тайпана включают головную боль, тошноту, боль в животе и паралич. Помимо чрезвычайной силы, их яд также содержит специальный фермент, который помогает увеличить скорость всасывания.

К счастью, внутренние тайпаны редко контактируют с людьми, поэтому укусов зафиксировано немного.

Обыкновенная летучая мышь-вампир

С размахом крыльев всего 7 дюймов (18 см), обычные летучие мыши-вампиры (Desmodus rotundus) являются ядовитыми млекопитающими, которые используют свой токсичный укус, чтобы питаться кровью. Обычно они нападают на крупных животных, таких как крупный рогатый скот, лошади, свиньи и овцы, когда те спят. Летучие мыши-вампиры используют свои острые резцы, чтобы проколоть кожу жертвы, прежде чем выпустить яд по бокам языка, когда он всасывает кровь через протоки по обе стороны языка.

Укус описывается как безболезненный, а их яд обладает антикоагулянтными свойствами, которые задерживают свертываемость крови, позволяя летучей мыши питаться столько, сколько ей нужно.

Бородавчатки

Бородавчатки (Synanceia) – это группа рыб, состоящая из пяти видов, каждый из которых может нанести потенциально смертельный ядовитый укус. Эти рыбы, обитающие в прибрежных рифах Индийского и Тихого океанов, совершенно неподвижно сидят на морском дне, ожидая ничего не подозревающую добычу, которая проплывает мимо них.

Их яд предназначен для защиты, а не для того, чтобы покорить себе следующую жертву. Их спинные хребты содержат яд, который высвобождается под давлением – например, если на них наступить. Укус каменной рыбы может вызвать сильную боль и отек в месте укуса, который может распространиться на остальную часть ноги или руки в течение нескольких минут, сообщает Mount Sinai. Смертельные случаи крайне редки, но все же есть.

Черная вдова

Черные вдовы (Latrodectus mactans) – это небольшой вид пауков, обитающий на юго-востоке США и наносящий неприятные укусы. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, их яд является сильнодействующим нейротоксином. Он вызывает боль в месте укуса, которая затем распространяется на грудь, живот и, возможно, на все тело.

Укусы редко бывают смертельными, но они могут убить детей и пожилых людей с тяжелыми симптомами, включая судороги и затрудненное дыхание, сообщает Mount Sinai.

Португальские кораблики

Португальские кораблики (Physalia physalis) – ядовитые сифонофоры, напоминающие медуз. Эти существа на самом деле образуют колонию генетически идентичных особей с различными формами и функциями, которые работают вместе как одно целое. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), они плавают по поверхности океана, оставляя в воде длинные пряди щупалец, иногда достигающие 100 футов (30 м). Их щупальца содержат колючие трубки, которые парализуют и убивают добычу. Хотя их жало редко бывает смертельным для человека, оно чрезвычайно болезненно.

Восточная коричневая змея

Самая смертоносная змея Австралии, восточная коричневая змея (Pseudonaja textilis), имеет очень сильный яд, который может вызвать внутреннее кровотечение и паралич, согласно данным Австралийского музея. Начальный укус часто безболезненный и его трудно обнаружить, то есть человек не сразу осознает, что он в опасности. Восточные коричневые змеи часто встречаются в пригородах и крупных городах, а также на сельскохозяйственных угодьях, что приводит к их регулярному тесному контакту с людьми. Многие укусы являются следствием того, что люди пытаются убить змей.

Крылатка полосатая

Крылатка полосатая (Pterois volitans) – красивая, но смертельно опасная рыба, которая имеет ядовитые железы в бороздках позвоночника. По данным NOAA, этот яд вызывает невыносимую боль, нарушение дыхания и паралич. Крылатка полосатая является родной для Индийского и южной части Тихого океана, но она стала инвазивным видом в Карибском бассейне и вдоль юго-восточного побережья США, где ее популяция стремительно выросла.

Красноспинный паук

Красноспинные пауки (Latrodectus hasselti), также известные как австралийские черные вдовы, как правило, живут в местах, где есть люди, и часто находят убежище в кучах мусора, сараях и туалетах. Они могут жить практически везде, где есть еда. Укусы этого ядовитого паука являются распространенным явлением. По данным Австралийского музея, более 250 укусов требуют лечения противоядием каждый год. Укусы могут быть смертельными, а яд действует на нервы, вызывая боль, мышечную слабость, тошноту и рвоту.

Гелодерма аризонская

Гелодерма аризонская (Heloderma suspectum) – ядовитые ящерицы, обитающие на юго-западе США, и их укусы вызывают невыносимую боль. Черные с розовым или оранжевым узором гелодермы достигают до 22 дюймов (56 см) в длину. По данным Национального зоопарка Смитсоновского института биологии и охраны природы, у них есть большие рифленые зубы в нижней челюсти, которые выделяют яд, когда монстры жуют. Их яд похож по токсичности на яд западной бриллиантовой гремучей змеи (Crotalus atrox), и у человека вызывает жгучую боль, тошноту и высокое кровяное давление, среди других симптомов. В экстремальных случаях может вызвать смерть.

Азиатский гигантский шершень

Также известные как "шершни-убийцы" из-за их очень болезненного жала, азиатские гигантские шершни (Vespa mandarinia) могут вырастать до 2 дюймов (5 см) в длину, а их жало может выделять большое количество яда. Только пара этих огромных шершней может убить целый пчелиный улей за 2 часа. Хотя их яд менее токсичен, чем у других видов шершней, они могут впрыскивать больше за один укус. По данным Музея естествознания в Лондоне, их жало достаточно длинное, чтобы пробить толстую одежду. Они также могут жалить несколько раз, что делает их опасными для маленьких детей и людей с определенными заболеваниями.

Цветочный еж

Цветочные ежи (Toxopneustes pileolus) считаются одним из самых ядовитых видов морских ежей в мире – Toxopneustes означает "токсичный поды". Они доставляют свой яд через когтеобразные цветообразные придатки, которые смыкаются, когда добыча приближается, и удерживают ее в ловушке. Укус цветочного ежа вызывает боль, проблемы с дыханием и паралич мышц, сообщает Medscape. Также фиксировались смертельные случаи.

Терновый венец

Терновые венцы (Acanthaster planci), достигающие до 18 дюймов (46 см) в ширину, являются хищными хищниками, которые питаются, выдавливая свой желудок через рот. Затем они вращают свой желудок вокруг кораллов, чтобы переварить ткани. Но они опасны и для человека. Яд вызывает боль, рвоту и отек – и боль может длиться долго, поскольку терновые венцы обычно оставляют в своих жертвах элементы, которые приходится удалять хирургическим путем.

Крайт обыкновенный

Крайт обыкновенный – один из "большой четверки" видов змей в Индии, которые вызывают наибольшее количество смертей. Яд обыкновенного крайта (Bungarus caeruleus) вызывает мышечный паралич, который может препятствовать движению диафрагмы. Воздух не попадает в легкие, в результате чего жертва задыхается. Змея ведет ночной образ жизни и живет рядом с человеком. Змеи часто кусают людей, которые спят ночью на полу - часто жертвы не знают, что их укусили. Примерно в половине случаев происходит остановка дыхания.

Гигантский шелкопряд

Личинки гигантского шелкопряда (Lonomia obliqua), вида, происходящего из Южной Америки, покрыты шипами, которые могут легко проколоть человеческую плоть и впрыснуть чрезвычайно сильный яд. Днем гусеницы, как правило, группируются на низких стволах деревьев, а это значит, что жертву могут ужалить сразу несколько существ. Их токсичный яд вызывает внутреннее кровотечение, и между 1989 и 2001 годами на юге Бразилии от их укусов умер 21 человек.

Амазонская гигантская сороконожка

Эта 12-дюймовая (30 см) гигантская сороконожка (Scolopendra gigantea) из Южной Америки является самой большой в мире и способна поедать лягушек, мышей и ящериц. Ее яд доставляется через когти, содержащие ядовитую железу. Он использует яд для захвата добычи и самозащиты.

Для людей ее укусы болезненны, но очень редко бывают смертельными. Дети подвергаются большему риску смерти. В 2000 году врачи зафиксировали случай, когда новорожденного укусила амазонская гигантская сороконожка – он страдал от боли, образования тромбов, гипертермии и отека.

Морская оса

Морские осы (Chironex fleckeri) встречаются вдоль северного побережья Австралии и считаются самыми ядовитыми морскими животными в мире. Щупальца этих медуз могут вырастать до 10 футов (3 м) в длину, каждая нить имеет миллионы крошечных крючков, наполненных ядом. Их яд смертелен для человека и может привести к летальному исходу уже через несколько минут после укуса. Каждая медуза имеет достаточно яда, чтобы убить более 60 человек.

По оценкам журнала Science, ежегодно от укусов морских ос умирает около 40 человек.

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