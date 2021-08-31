Это редкий космический феномен, связанный с рождением звезд.

Телескоп Hubble сделал фото относительно редкого явления, известного как объект Хербига-Аро.

Как сообщается на сайте обсерватории, этот объект получил название HH111. Его снимки были сделаны при помощи широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3).

Объекты Хербига-Аро формируются при очень специфических условиях.

"Новообразовавшиеся звезды часто очень активны и в ряде случаев они выбрасывают очень узкие струи быстро движущегося ионизированного газа. Этот газ настолько горячий, что его молекулы и атомы потеряли свои электроны, в результате чего газ сильно заряжен. Затем потоки ионизированного газа сталкиваются с облаками газа и пыли, которые окружают новые звезды на скорости в сотни километров в секунду. Именно эти столкновения создают объекты Хербига-Аро, такие, как HH111", - рассказали в обсерватории.

Отмечается, что хоть объекты Хербига-Аро фактически излучают много света в оптическом диапазоне длин волн, но их трудно увидеть, потому что окружающие их пыль и газ поглощают большую часть видимого света.

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Объекты Хербига-Аро: что еще известно

Объекты Хербига-Аро (Herbig–Haro object) - это небольшие участки туманностей, связанные с молодыми звёздами. Они характерны для областей звездообразования; иногда они наблюдаются возле одиночных звёзд - вытянутыми вдоль оси вращения последних.

Объекты Хербига-Аро - временные образования, максимальный срок их жизни - несколько тысяч лет.

Благодаря телескопу Hubble можно наблюдать сложную эволюцию этих объектов за период всего в несколько лет: в то время как одни части их тускнеют, другие, напротив, делаются ярче.

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий