Яркие цвета на снимке свидетельствуют о скоплении звезд в этой спиральной галактике с перемычкой.

Расположенная в созвездии Девы, примерно в 50 миллионах световых лет от Земли, спиральная галактика NGC 4535 - поистине потрясающее зрелище.

Несмотря на невероятное качество этого изображения, полученного с помощью космического телескопа Hubble, NGC 4535 имеет туманный, несколько призрачный вид при просмотре в меньший телескоп.

Это привело к тому, что астроном-любитель Леланд Коупленд в 1950-х годах назвал NGC 4535 "Затерянной галактикой".

Яркие цвета на снимке свидетельствуют о скоплении звезд в этой спиральной галактике с перемычкой.

Яркие голубоватые цвета, расположенные среди длинных спиральных рукавов NGC 4535, указывают на присутствие большего числа более молодых и горячих звезд. А вот более желтые тона в центре галактики, предполагают, что эта область является домом для звезд, которые старше и холоднее.

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Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем". Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

Космический телескоп Hubble: что он делает

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий