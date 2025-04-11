Аппарату удалось заснять, как пылевые дьяволы "пожирают" друг друга. Это явление раскрывает новые секреты атмосферы Марса.

Марсоход NASA Perseverance записал редкую и захватывающую сцену на Красной планете: большой пылевой дьявол поглотил того, что меньше.

Видео было записано, когда Perseverance ехал по западному краю кратера Джезеро, пишет Eearth. Отмечается, что навигационная камера марсохода сделала серию снимков с расстояния около 1 км и создала короткое видео из них. На кадрах запечатлена встреча нескольких пылевых дьяволов.

Один из них, шириной около 65 м, пронесся над другим, меньшим, шириной всего 5 метров. На заднем плане два других дьявола кружатся над марсианским ландшафтом.

Видео дня

"Эти кружащиеся мини-торнадо не только ошеломляют, они также имеют решающее значение для выяснения того, как ведет себя марсианская погода", - отметило издание.

"Конвективные вихри - также известные как пылевые дьяволы - могут быть довольно дьявольскими. Эти мини-смерчи бродят по поверхности Марса, собирая пыль по пути и снижая видимость. Если два пылевых дьявола встретятся, они могут либо уничтожить друг друга, либо слиться, и более сильный поглотит более слабого", - рассказал ученый миссии Perseverance Марк Леммон.

Издание отметило, что несмотря на непредсказуемость, пылевые вихри являются обычным явлением на Марсе, особенно вокруг кратера Джезеро. Они помогают формировать марсианскую погоду и являются ключевым фактором в распределении пыли по планете.

Пыльные вихри возникают, когда теплый воздух у поверхности поднимается через более холодный воздух выше. Это горизонтальное движение воздуха начинает вращаться, и как только движение становится вертикальным, столб усиливается. Пыль втягивается во вращающийся воздух, и пылевой вихрь оживает.

"Пылевые дьяволы играют важную роль в погодных условиях на Марсе", - сказала Кэти Стэк Морган, научный сотрудник проекта марсохода Perseverance.

Миссия марсохода Perseverance

С момента посадки в 2021 году марсоход заснял несколько пелевых дьяволов, включая особенно впечатляющую сцену 27 сентября 2021 года. В тот день скопление пылевых дьяволов танцевало по дну кратера, и микрофон SuperCam Perseverance даже записал жуткий звук одного из них.

Ученые не могут предсказать, где или когда сформируются пылевые дьяволы. Поэтому Perseverance часто патрулирует горизонт, надеясь заснять хоть один из них.

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