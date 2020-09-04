Американская технологическая компания Facebook в рамках политики по борьбе с дезинформацией ограничила в своем приложении для обмена сообщениями Messenger количество получателей пересылаемых сообщений до пяти человек или групп.
Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.
Согласно сообщению, причиной введения таких ограничений стал рост количества фейков в условиях пандемии коронавируса.
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Как Facebook борется с дезинформацией
WhatsApp, мессенджер, принадлежащий Facebook, ввел аналогичный лимит в апреле. По словам создателей мессенджера, это ограничивает распространение сообщений, которые часто пересылаются - их объем сократился на 70% по всему миру.
Отметим, что Facebook активно борется с дезинформацией, касающейся пандемии коронавируса и выборов в США, которые состоятся уже скоро. Недавно платформа удалила семь миллионов постов с дезинформацией о COVID-19, включая твит президента Трампа. Платформа также планирует запретить новую политическую рекламу за несколько недель до выборов.
В июле компания Facebook представила дополнение AppLock к своему приложению для обмена сообщениями Messenger, которое предоставляет доступ пользователю к своему аккаунту только после электронной проверки отпечатка пальца или сканирования лица.
Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью. По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети являются более 2 млрд человек. Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.
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