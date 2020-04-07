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WhatsApp ограничил пересылку "вирусных" сообщений до одного человека за раз

13:18, 07 апреля 2020
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Популярными («вирусными») считаются сообщения, отправленные через цепочку пяти и более людей. Лимит создан в целях борьбы с дезинформацией в связи с распространением пандемии коронавируса, сообщает kommersant.

На протяжении почти всего существования WhatsApp можно было переслать одно сообщений сразу 256 людям из своего списка контактов.

В 2018 году мессенджер начал экспериментировать с ограничением по количеству пересылаемых нескольким людям сообщений из-за скандала в Индии, когда приложение обвинили в подстрекательстве к насилию из-за пересылаемых недостоверных сообщений.

В 2019 году мессенджер представил функцию маркировки сообщений, пересылаемых сразу нескольким пользователям, а также разрешил пересылать одно и то же сообщений только пять раз.

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