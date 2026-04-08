Эффект домино: как борьба Китая за чистый воздух 'взорвала' климат в мире

Экологическое чудо Пекина обернулось непредсказуемой катастрофой для Арктики.

Борьба Китая за чистый воздух привела к глобальным климатическим изменениям, которые изменили траекторию мощных штормов, сообщает издание Adevarul.

Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Climate and Atmospheric, в период с 2013 по 2020 годы Китай снизил уровень вредных частиц в воздухе примерно на 40%.

Однако согласно полученным данным, такое резкое очищение атмосферы повлияло на формирование и движение циклонов, что опосредованно ускорило таяние арктического льда.

Видео дня

Последствия

Исследователи зафиксировали, что траектория циклонов сместилась на север более чем на один градус широты. Это привело к тому, что штормы стали чаще обрушиваться на арктические районы. В начале 2019 года пять мощных циклонов принесли теплый воздух на Аляску, где температура подскочила на 16 градусов выше нормы. Из-за этого ледяная поверхность значительно сократилась всего за несколько недель.

Климатолог Алекс Кроуфорд из Университета Манитобы назвал этот эффект неожиданным. По его словам:

"Масштаб этого эффекта больше, чем ожидалось".

Почему загрязнение "сдерживало" потепление

Аэрозоли (мелкие частицы смога) играют ключевую роль в формировании облаков. По мнению ученых, ранее китайское загрязнение фактически "маскировало" истинные масштабы глобального потепления.

"Загрязнение воздуха в Китае ранее временно замедляло глобальное потепление. Его уменьшение сейчас выявляет более широкие последствия парниковых газов", – отметил исследователь Бьёрн Самсет из Центра климатических исследований CICERO в Норвегии

Тяжелая цена экологического успеха

Несмотря на климатические аномалии, эксперты называют действия Китая одной из самых эффективных экологических политик в мире.

По имеющимся данным, выбросы аэрозолей в стране сократились на 75% за десятилетие. Однако эти изменения создали новые вызовы для метеорологов.

"Последние достижения дают важную возможность лучше понять взаимодействие между загрязнением, климатом и экстремальными погодными явлениями", – отметил исследователь Дэн Вестервельт из Колумбийского университета.

Наука – другие новости

Вас также могут заинтересовать новости: