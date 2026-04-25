В Париже нашли сокровище легендарного короля: оно исчезло почти полвека назад

Аспирант случайно наткнулся на артефакт XI века, который считался навсегда утраченным.

Во Франции обнаружили редкую восковую печать Эдуарда Исповедника, одного из самых влиятельных монархов в истории Англии, сообщает Fox News.

Как стало известно, артефакт, который официально считался пропавшим с 1980-х годов, нашел аспирант вместе с куратором в Национальном архиве Парижа.

Выяснилось, что печать еще в XVIII веке поместили в отдел поврежденных документов, где она хранилась десятилетиями. По словам исследователей, находка была сделана во время работы в секции отдельных печатей.

Эдуард Исповедник правил Англией с 1042 по 1066 год и стал одним из немногих английских королей, канонизированных церковью.

"Это, безусловно, наиболее хорошо сохранившийся оттиск из трех печатей, которые, как известно, использовал Эдуард; его утрата вызвала большую озабоченность среди международных историков", – отметили в Университете Эксетера.

Профессор средневековой истории Леви Роуч рассказал, что артефакт не просто сохранился, но и прошел тайную реставрацию. Сравнивая снимки 1950-х годов с нынешним видом, он заметил следы восстановительных работ, которые проводились в 80-х или 90-х годах прошлого века.

"Тот, кто ее восстановил, явно не знал, что печать считалась утраченной!" – подчеркнул профессор.

По мнению ученых, дизайн печати доказывает, что Англия имела гораздо более тесные связи с Византией и континентальной Европой, чем считалось ранее. На воске отчетливо видны византийские элементы, в частности использование титула "басилевс" (это древнегреческий титул монарха, который в средневековые времена стал официальным титулом византийских императоров).

Также иконография свидетельствует о том, что культурные влияния достигали Англии непосредственно из Византии в течение всего одного десятилетия.

