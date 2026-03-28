Маленький динозавр размером с ворону: его скелет может разрешить давний спор

Окаменелости маленьких динозавров часто бывает сложнее всего найти в хорошем состоянии.

Ученые проанализировали окаменелость из северной Патагонии (Аргентина), принадлежащую маленькому динозавру, который жил примерно 90 миллионов лет назад. Об этом пишет econews.

Исследователи описывают его как "недостающее звено", помогающее объяснить, как у этих животных эволюционировали их необычные тела и как они оказались разбросаны по всему миру.

Анализ костей свидетельствует о том, что животное было взрослой особью возрастом около четырех лет и весило менее килограмма, что делает его одним из самых маленьких динозавров, когда-либо найденных в Южной Америке.

"Маленьких динозавров часто сложнее всего найти в хорошем состоянии, поскольку их кости тонкие и легко повреждаются. Именно поэтому скелет в суставном соединении, где многие кости все еще находятся почти в тех же положениях, что и при жизни, является таким ценным", - отмечается в материале.

Этот вид назвали альваресзаврами, которые относятся к тероподам - широкой группе, включающей многих плотоядных динозавров, а также линию, от которой в конечном итоге произошли птицы.

"Их называют птицеобразными из-за их легкого строения и некоторых особенностей скелета, но они не были птицами. Многие более поздние представители имели короткие руки, заканчивавшиеся одним увеличенным когтем, почти как встроенный инструмент", - объяснили в издании.

Как ученые узнали, что это была взрослая особь

Когда окаменелость крошечная, над ней всегда висит один основной вопрос: это небольшой вид или молодая особь, которая выросла бы гораздо больше?

Одним из способов ответить на этот вопрос является гистология костей, то есть изучение тонких срезов костей под микроскопом для определения паттернов роста.

"Наше исследование указывает на то, что альваресзавры как группа являются небольшими для динозавров, размеры видов которых варьируются от размера вороны до размера человека", - сказал главный автор исследования.

Глобальная загадка, скрывающаяся у всех на глазах

В этом вопросе возникает проблема географии. Если большинство лучших окаменелостей найдено в Азии, то можно предположить, что именно там эта группа и возникла, а более поздние миграции объясняют разрозненные находки в других регионах. Однако длительные переправы через океан являются слишком большим испытанием для мелких наземных животных.

"Их биогеографический анализ указывает на распространение предков по всему суперконтиненту Пангея, а популяции позже разделились, когда континенты разошлись в течение десятков миллионов лет. Этот процесс часто называют викариацией - это научный термин, означающий "карта под ними изменилась". Со временем один и тот же вид животных может оказаться на разных континентах, никогда не пересекая воды", - подчеркнули в материале.

