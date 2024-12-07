Согласно исследованию, это был осознанный выбор местного сообщества, чтобы покончить с централизованной системой власти.

Новое исследование помогло пролить свет на происхождение самых ранних государственных институтов в мире. Раскопки, проведенные на древнем месте Шахи Кора на севере Ирака показали, что жители поселения приняли централизованные системы управления, но в конечном итоге отказались от них.

Однако отказ от учреждений, без свидетельств насилия или экологического стресса, предполагает отход от централизованного контроля сверху вниз, пишет Interesting Engineering.

Исследование, опубликованное в журнале Antiquity, показало, что эти ранние государственные институты, вероятно, возникли из их роли в предоставлении крупномасштабных обедов, возможно, в качестве оплаты труда. Исследование было проведено Университетом Глазго в сотрудничестве с Гармийским управлением древностей, Курдистанского региона Ирака.

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В пресс-релизе Университета Глазго Шахи Кора была определена как позднекатолическое место в Курдистанском регионе Ирака. Со временем культурные объекты на месте перешли от местных традиций к напоминающим традиции древнего Урука на юге Ирака.

Урук, один из первых городов мира, имел монументальный участок в конце 4-го тысячелетия до н. э. Этот город также произвел тысячи глиняных табличек, содержащих некоторые из самых ранних письменных текстов.

Исследователи обнаружили на месте длинные последовательные структуры, а также большое количество грубо сделанных мисок со скошенными краями, которые, вероятно, использовались для раздачи еды рабочим в обмен на труд в общинной обстановке.

Анализ костей животных, а также остатков липидов, застрявших в керамических мисках, показал, что еда состояла из сытных мясных рагу. В заявлении сказано:

"Таким образом, результаты показывают, что происхождение государства и его институтов в Месопотамии частично заключается, по крайней мере, в их способности обеспечивать едой членов более широкого сообщества".

По словам профессора Университета Глазго Клаудии Глатц находки в Шакхи Кора "открывают уникальный новый региональный горизонт в развитии и, в конечном итоге, отказе от некоторых самых ранних экспериментов с централизованной и, возможно, государственной организацией".

Последнее институциональное здание в Шакхи Кора в конечном итоге было заброшено без применения каких-либо насильственных методов. Согласно исследованию, это, вероятно, был осознанный выбор местного сообщества, чтобы покончить с централизованной системой власти. Глатц добавила:

"Это подтверждает, что иерархические формы правления сверху вниз не были неизбежны в развитии ранних сложных обществ. Местные сообщества нашли способы противостоять тенденциям к централизованной власти и отвергать их".

Отмечается, что исследователи будут более подробно изучать происхождение, развитие и упадок этих ранних государственных институтов. Они выяснят, как приобретались ресурсы для обеспечения крупномасштабных общественных обедов. Группа также изучит, как структурировались и развивались отношения с окружающими сообществами.

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