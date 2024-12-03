Окаменелости белокрылок имеют размер около 1,5 мм на 1,25 мм.

Палеонтологи обнаружили чрезвычайно редкие крошечные окаменелости, которые проливают свет на прошлое Новой Зеландии. Они принадлежат белокрылкам - типу насекомых, которые существуют уже миллионы лет.

Исследователи из Университета Отаго нашли эти редкие окаменелости в отложениях кратерного озера миоценовой эпохи в Хиндон-Мааре недалеко от Данидина, Новая Зеландия, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что кдивительная сохранность этих окаменелостей делает это открытие поистине необычным.

Видео дня

"Открытие этих крошечных окаменелостей говорит нам, что эта группа насекомых обитает в Новой Зеландии по меньшей мере 15 миллионов лет", - сказала Дафна Ли, соавтор исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments.

Окаменелости белокрылок имеют размер около 1,5 мм на 1,25 мм. Обычно взрослые белокрылки имеют длину около 3 мм или меньше. Они настолько крошечные, что их почти не видно невооруженным глазом. Микроскопическое исследование окаменелостей выявило захватывающий уровень детализации. Ли отметила:

"Было трудно увидеть много невооруженным глазом, но как только окаменелости оказались под микроскопом, мы смогли увидеть удивительные детали".

Окаменелости были замечательно сохранены, были черные и овальной формы. По сравнению с современными белокрылками сегменты окаменелых насекомых четко обозначены глубокими бороздками или швами. Это предполагает разницу в структуре их экзоскелета или процессе сохранения.

"Ископаемые останки взрослых насекомых-белокрылок встречаются не так уж редко, но для того, чтобы пупарий - защитная оболочка, из которой появляется насекомое, - окаменел, нужны чрезвычайные обстоятельства. Около 15 миллионов лет назад лист с пупарием, должно быть, отделился от дерева, был унесен ветром в небольшое озеро и опустился на дно глубокого озера, чтобы покрыться осадком и окаменеть. Это должно было произойти в быстрой последовательности, поскольку крошечные окаменелости насекомых прекрасно сохранились", - сказал Уве Каульфус, соавтор.

Отмечается, что несмотря на свои размеры, окаменелости предоставляют ценную информацию об эволюции и разнообразии жизни насекомых. Эта находка является первым свидетельством существования белокрылок в древних лесах Новой Зеландии.

Более того, это открытие еще более необычайно, поскольку это всего лишь третий известный пример таких ископаемых пупарий в мире. Исследователи подтвердили, что эти насекомые были неотъемлемой частью древних экосистем Южного острова. Профессор Ли добавила:

"Новые открытия, подобные этим из ископаемых мест в Отаго, означают, что мы перешли от почти нулевых знаний о роли насекомых к новому пониманию их важности в понимании прошлого биоразнообразия Новой Зеландии и истории наших лесных экосистем".

Исследователи подчеркивают, что подавляющее большинство из 14 000 видов насекомых, обнаруженных в Новой Зеландии, являются эндемиками, то есть они не встречаются больше нигде на Земле.

Находки археологов - другие новости

Служба парков и дикой природы Тасмании опубликовала в соцсетях фотографии древнего леса, который скрывался прямо под береговой линией пляжа Баджер в национальном парке Наравнтапу.

Отмечается, что приливы скоро похоронят древнее прошлое под песком, но это зрелище вызвало немало споров о том, что это за деревья и даже к какому классу ископаемых они принадлежат.

Вас также могут заинтересовать новости: