Ученые объясняют, что это может повлиять в целом на всю планету.

Уже в 2027 году в Северном Ледовитом океане впервые может не быть льда. Арктический морской лед тает беспрецедентными темпами - более чем на 12% каждое десятилетие, а это значит, что мы приближаемся к тому дню, когда почти весь лед временно исчезнет, говорится в одном из новых исследований в журнале Nature Communications.

Это произойдет скорее всего, в течение девяти-двадцати лет с текущего момента, независимо от того, попытаются ли люди изменить количество выбросов парниковых газов. А по самым пессимистичным прогнозам, это может произойти уже через три года.

"Первый день без льда в Арктике не изменит ситуацию кардинально. Но он покажет, что мы коренным образом изменили одну из определяющих характеристик природной среды в Северном Ледовитом океане, которая заключается в том, что он круглый год покрыт морским льдом и снегом, из-за выбросов парниковых газов", - отметила в своем заявлении соавтор исследования Александра Ян, климатолог из Университета Колорадо в Боулдере.

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Морской лед на Земле ежегодно фиксируется с помощью спутников, которые измеряют колебания льда на обоих полюсах с 1979 года. Он играет важнейшую роль в регулировании температуры океана и воздуха, сохранении морской среды обитания и "питании" океанических течений, которые переносят тепло по всему земному шару.

Поверхность морского льда также отражает часть солнечной энергии обратно в космос - этот процесс известен как эффект альбедо. Этот эффект может работать и в обратном направлении - таяние морского льда приводит к появлению более темных вод, которые поглощают больше солнечных лучей.

Это означает, что по мере потепления нашей планеты Арктика превратилась из "холодильника" в "радиатор", и сейчас она нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир. Площадь самого северного морского льда планеты, которая в период с 1979 по 1992 год составляла в среднем 6,85 миллиона квадратных километров, в этом году сократилась до 4,28 миллионов кв. км.

Используя 11 климатических моделей и проведя 366 их симуляций, ученые, участвовавшие в новом исследовании, обнаружили, что день, когда льда в Северном Ледовитом океане не окажется, может наступить уже через три-шесть лет — примерно в 2030-х годах.

Несмотря на мрачность выводов, в исследовании есть и хорошие новости - резкое сокращение выбросов углекислого газа позволит резко предотвратить этот день и смягчить удар, вызванный потерей арктического льда для планетарных систем.

Другие новости об экологических проблемах

Ранее УНИАН сообщал, что некоторые регионы в мире нагреваются гораздо быстрее других. "Речь идет об экстремальных тенденциях, которые являются результатом физических взаимодействий, которые мы можем не совсем понять", - сказал ведущий автор исследования.

Кроме того, спутники NASA обнаружили, что за последние 10 лет пресной воды на Земле стало гораздо меньше, чем до мая 2014 года. По 2023 год общее количество пресной воды составляло 1200 кубометров воды.

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