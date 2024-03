Ранее европейские специалисты уже задумывались о многоразовых ракетах.

Европейское космическое агентство (ESA) начало работать над созданием демонстрационного образца прототипа многоразовой верхней ступени ракеты. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Инициатива находится на ранних стадиях. Она предусматривает "определение потребностей в развитии технологии для демонстрации многоразовой верхней ступени".

В частности, планируют определить критические и эффективные технологии, которые нужны для реализации такого проекта. Также в ЕКА заинтересованы в создании бустеров (первых ступеней ракет) и новых двигателей.

Проект Boosters for European Space Transportation (BEST!) направлен на содействие конкуренции за новые концепции будущих многоразовых первых ступеней. В свою очередь, Technologies for High-thrust Re-Usable Space Transportation (THRUST!) направлен на продвижение вперед европейских технологий двигателей.

Ранее в Европе уже задумывались над созданием многоразовой ракеты-носителя. В частности, в 2015 году аэрокосмический гигант Airbus представил концепт системы многоразового использования отдельных компонентов Advanced Expendable Launcher INnovative engine Economy (Adeline).

Аппарат получил корпус шарообразной формы с крыльями. С момента презентации об Adeline не было практически никакой новой информации. На какой стадии проект находится сейчас - неизвестного.

Частичный успех SpaceX

Напомним, 14 марта компания Илона Маска провела новые космические испытания своей сверхтяжелой системы Starship. Она выполнила успешный старт, и успешное разделение бустера и корабля.

Вскоре после старта бустер был уничтожен дистанционной командой на подрыв из-за нехватки топлива для мягкой посадки. Корабль успешно вывели на низкую орбиту, однако потеряли при входе в атмосферу.

Предыдущий тестовый запуск Starship компания SpaceX выполнила в прошлом ноябре. Он также оказался частично успешным.

