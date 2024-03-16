Европейское космическое агентство (ESA) начало работать над созданием демонстрационного образца прототипа многоразовой верхней ступени ракеты. Об этом сообщает издание European Spaceflight.
Инициатива находится на ранних стадиях. Она предусматривает "определение потребностей в развитии технологии для демонстрации многоразовой верхней ступени".
В частности, планируют определить критические и эффективные технологии, которые нужны для реализации такого проекта. Также в ЕКА заинтересованы в создании бустеров (первых ступеней ракет) и новых двигателей.
Проект Boosters for European Space Transportation (BEST!) направлен на содействие конкуренции за новые концепции будущих многоразовых первых ступеней. В свою очередь, Technologies for High-thrust Re-Usable Space Transportation (THRUST!) направлен на продвижение вперед европейских технологий двигателей.
Ранее в Европе уже задумывались над созданием многоразовой ракеты-носителя. В частности, в 2015 году аэрокосмический гигант Airbus представил концепт системы многоразового использования отдельных компонентов Advanced Expendable Launcher INnovative engine Economy (Adeline).
Аппарат получил корпус шарообразной формы с крыльями. С момента презентации об Adeline не было практически никакой новой информации. На какой стадии проект находится сейчас - неизвестного.
Частичный успех SpaceX
Напомним, 14 марта компания Илона Маска провела новые космические испытания своей сверхтяжелой системы Starship. Она выполнила успешный старт, и успешное разделение бустера и корабля.
Вскоре после старта бустер был уничтожен дистанционной командой на подрыв из-за нехватки топлива для мягкой посадки. Корабль успешно вывели на низкую орбиту, однако потеряли при входе в атмосферу.
Предыдущий тестовый запуск Starship компания SpaceX выполнила в прошлом ноябре. Он также оказался частично успешным.