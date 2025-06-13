В результате израильского удара по ядерным объектам Ирана ликвидирован целый ряд высокопоставленных военных чиновников и ученых.

Армия Израиля обнародовала псписок ликвидированных высокопоставленных военных чиновников Ирана во время ночной спецоперации.

Так, согласно данным ЦАХАЛ, среди них действительно есть генерал-майор Хосейн Салами, руководивший всеми военными подразделениями страны.

Вместе с ним ликвидированы также:

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генерал-майор Мохаммед Багри - начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана;

генерал-майор Голам-Али Рашид - командующий Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия" КСИР, который отвечает за оперативное планирование.

экс-глава Организации по атомной энергии Ирана и ключевой физик-ядерщик программы по обогащению урана Ферейдун Аббаси-Давани;

президент Исламского университета "Азад", специалист по лазерной изотопной сепарации Мохаммад Мехди Теханчи.

Вдобавок, по данным Reuters, Израиль ударом по Натанге вывел из строя реакторный зал и большинство центрифуг.

Между тем, как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, цель операции в Иране - выведение из строя ядерной инфраструктуры, заводов по производству баллистики и военного потенциала страны.

Он предупредил, что операция против иранской ядерной программы будет долгой.

Кроме того, как сообщил израильский генерал Дефрин сообщил, что в первых ударах по Ирану ночь участвовали более 200 самолетов израильских ВВС. По его словам, во время ударов истребители сбросили более 330 боеприпасов.

Удар Израиля по Ирану

Ночью израильские военные самолеты нанесли удары по объектам ядерной программы Ирана. После этого появилась информация, что ликвидированы несколько высоких военачальников и ведущих ученых-ядерщиков. Однако их имена не были точно известны.

Также значительные повреждения получили ядерные объекты Ирана.

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