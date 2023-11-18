Связь с кораблем была утрачена примерно через 10 минут полета.

Новая попытка компании SpaceX миллиардера Илона Маска вывести на орбиту космический корабль Starship при помощи самой большой в истории ракеты-носителя Super Heavy с площадки в Техасе не увенчалась успехом.

Связь с кораблем была утрачена примерно через 10 минут полета. Во время прямой трансляции в SpaceX заявили, что была активирована "система прекращения полета" Starship.

Сообщается, что через несколько минут после запуска две ступени ракеты разделились, как это и должно было произойти. Однако, вскоре после этого нижняя ступень ракеты взорвалась, хотя должна была приземлиться в Мексиканский залив. А верхняя ступень некоторое время еще продолжала лететь, но затем в SpaceX сообщили, что и она взорвалась.

Позже стало известно, что Starship, предположительно, разрушился, однако в SpaceX считают, что результаты теста всё же помогут в будущем "повысить надежность" корабля.

Новый тестовый запуск Starship - видео

Предполагалось, что Starship должен был облететь вокруг Земли, а затем упасть в Тихом океане.

Это был не первый тестовый запуск Starship, его проводили с космодрома в штате Техас. Последние аналогичные испытания состоялись в апреле, и они тоже были провальными: через несколько минут после старта на высоте около 40 километров ракета и корабль взорвались в момент отделения. Тогда в официальной трансляции Space X ситуацию назвали "неконтролируемым рассоединением".

Как известно, Илон Маск заявлял, что хочет использовать Starship для доставки людей на Луну и на Марс.

Космический корабль Starship Маска - что известно

Starship обладает рекордными характеристиками. В частности, его высота составляет 120 метров. Также сообщалось, что в нем может разместиться до 100 человек.

Маск планирует, что в будущем Starship сможет перевозить до 150 тонн полезного груза на Марс.

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