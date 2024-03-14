Starship - наиболее амбициозная программа компании SpaceX, которую основал предприниматель Илон Маск.

14 марта компания Илона Маска SpaceX осуществила третью попытку запуска в космос своей многоразовой транспортной системы Starship. Старт состоялся со Звездной базы, расположенной возле населенного пункта Бока-Чика (штат Техас). Трансляцию запуска можно увидеть на Youtube-канале NASASpaceflight.

Первую попытку запуска Starship в космос компания SpaceX провела в апреле прошлого года, вторую - в ноябре. Оба теста оказались лишь частично успешными, ведь компании Маска не удалось полностью выполнить программу испытаний.

Согласно новому плану, после разделения с первой ступенью корабль должен будет приводниться в Индийском океане.

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Starship - что это за система

Еще в 2022 году компания SpaceX продемонстрировала, как будет выглядеть запуск Starship. Это система космического запуска, предназначенная для многократного использования. Формально это сверхтяжелая ракета-носитель. В перспективе ее хотят использовать для запусков астронавтов на Марс.

Согласно планам Илона Маска, потенциал Starship позволит ей полностью заменить ракеты-носители семейства Falcon и космические корабли Dragon и Dragon 2, которые SpaceX ранее ввела в эксплуатацию.

Выбравшись за пределы нашей планеты, ракета-носитель оторвется и вернется в пусковую башню, которая будет ловить ее роботизированными манипуляторами, а космический корабль отправится к месту назначения, после чего будет иметь возможность вернуться на Землю.

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