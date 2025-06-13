Иран, Ирак и Иордания закрыли воздушное пространство, а Израиль эвакуировал главный аэропорт после атак.

Самолеты покинули воздушное пространство над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией после того, как Израиль нанес удары по целям в Иране. Авиаперевозчики спешно изменили маршруты и отменили рейсы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажей.

Издание Reuters пишет, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве закрыли до дальнейшего уведомления, а также эвакуировали гражданские самолеты. При этом израильская авиакомпания El Al Airlines заявила, что приостановила полеты в Израиль и из Израиля.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны Израиля приведены в состояние повышенной боевой готовности на случай возможных ответных ударов со стороны Ирана.

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Согласно государственным СМИ и уведомлениям пилотам, воздушное пространство Ирана закрыто до дальнейшего уведомления.

Air India, которая пролетает над Ираном в Европу и Северную Америку, сообщила, что несколько рейсов перенаправлены или вернулись в пункт отправления, в том числе из Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго и Лондона.

В пятницу, 13 июня, утром Ирак закрыл свое воздушное пространство и приостановил все полеты. Восточный Ирак, расположенный недалеко от границы с Ираном, является одним из самых оживленных воздушных коридоров в мире, где пролетают десятки самолетов, которые следуют по маршрутам из Азии в Европу.

Данные отслеживания рейсов показали, что рейсы постепенно перенаправлялись через Центральную Азию или Саудовскую Аравию.

Иордания, расположенная между Израилем и Ираком, закрыла воздушное пространство через несколько часов после начала израильской кампании.

Бюджетная авиакомпания flydubai сообщила, что приостановила полеты в Амман, Бейрут, Дамаск, Иран и Израиль, а ряд других рейсов был отменен, перенаправлен или возвращен в аэропорты вылета. По данным Flightradar24, Qatar Airways отменила два регулярных рейса в Дамаск.

Удар Израиля по Ирану - главные новости

В ночь на 13 июня израильская армия нанесла удар по ядерным объектам в Иране. Под удар попали цели командного уровня, командиры, военные объекты, штабы и ядерные объекты.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не может иметь ядерное оружие, а Вашингтон надеется вернуться за стол переговоров.

Удар по Ирану взвинтил цены на нефть. "Черное золото" подчкочило на 14%, что стало самым большим скачком обоих сортов нефти с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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