Ракета должна была вывести на орбиту правительственный спутник весом около 100 кг.

Запуск ракеты-носителя Kairos от частной компании Space One завершился неудачей. Ракета взорвалась после старта.

Kairos запустили с космодрома в Кусимото, префектура Вакаяма. Она должна была вывести на орбиту правительственный спутник весом около 100 кг, предназначенный для наблюдения за земной поверхностью. Ракета самоликвидировалась через 5 секунд после запуска из-за неназванных технических проблем.

"Будет сформирована группа для расследования случившегося", - заявил гендиректор компании Масакадзу Тойота.

Видео неудачного запуска опубликовано на Youtube-канале The Launch Pad.

Длина трехступенчатой Kairos составляет 18 м, ее масса - около 23 т. Теоретически ракета способна выводить 150-кг грузы на солнечно-синхронную орбиту или 250-кг грузы на низкую околоземную орбиту.

Саму Space One основали в 2018 году. Среди инвесторов компании значатся Canon Electronics, IHI Aerospace Engineering, Shimizu и Банк развития Японии. По словам Масакадзу Тойоты, ранее дебютный запуск ракеты откладывался из-за пандемии и войны в Украине.

Японские космические запуски

Эта неудача - не первая для Японии за последнее время. В марте прошлого года страна не смогла удачно запустить свою новую ракету H3, призванную заменить носители H-IIA и H-IIB.

Авария произошла из-за трудностей с запуском двигателя второй ступени. Ракета должна была вывести на орбиту спутник оптической визуализации Advanced Land Observing Satellite-3 (DAICHI-3), который должен был продолжить миссию оригинального Advanced Land Observing Satellite (ALOS), отправленного в космос в 2006 году на борту ракеты H-IIA.

Всего Япония в прошлом году выполнила 3 космических запуска. В 2024-м Токио также провел три старта, два из которых оказались удачными. Первый из них провели 12 января: тогда ракета H-IIA запустила разведывательный спутник для наблюдения за Северной Кореей.

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