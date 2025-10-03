Деревья странно ведут себя, предупреждая о неизвестной катастрофе: ученые объяснили, что это

NASA обнаружила, что древесное "позеленение" может служить ранним сигналом извержения вулканов.

Деревья могут предсказывать глобальные катаклизмы, в частности извержения вулканов. Ученые NASA объяснили, как по поведению деревьев можно предсказать катастрофу заранее, пишет El Diario 24.

Современные технологии прогнозирования вулканов часто ограничены. Сейсмические датчики выходят из строя, спутники могут быть заблокированы погодными условиями, а потеря времени приводит к риску для человеческих жизней. Но исследователи NASA обнаружили новый способ предупреждения извержений: наблюдение за изменением цвета деревьев.

"Мы заметили, что деревья начинают зеленеть гораздо интенсивнее перед извержением вулкана", - сообщили в NASA.

Это объясняют тем, что магма выделяет повышенное количество углекислого газа, что стимулирует рост растений. Изменения зафиксированы с помощью спутникового индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), который позволяет раннее выявление потенциальной угрозы.

Этот метод уже спас жизни. В конце 2017 года возле вулкана Майон на Филиппинах было зафиксировано резкое "позеленение" деревьев. "Правительственные службы смогли вовремя эвакуировать более 56 000 человек без потерь", - отмечают исследователи.

Ученые подчеркивают, что это не замена традиционных методов. "Это экономически эффективный и дополнительный инструмент, который позволяет быстрее выявлять угрозы", - объясняют они.

Исследователи уже планируют дальнейшие исследования, чтобы связать изменения в растительности с другими природными явлениями, такими как землетрясения или климатический стресс.

"Деревья существуют на нашей планете столько же, сколько существует сама Земля. Кто лучше может предупреждать об аномалиях, чем древнейшие ее жители?" - добавляют специалисты NASA.

