Сегодня сервисом пользуется практически каждый IT-специалист.

В число сайтов, которые должны быть заблокированы в Украине по решению Голосеевского райсуда, вошел один из разделов платформы GitHub.

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Речь идет о разделе Gist, который позволяет IT-разработчикам делиться кусками кода.

На ситуацию обратил внимание вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров.

«Мы не дадим и не будет заблокирован GitHub Gist. Скоро будет офицальное заявление МВД, Мин информ политики, Минцифры», - написал он в своем Telegram-канале.

Что такое GitHub

Платформа GitHub - это крупнейший веб-сервис для совместной разработки IT-проектов с функционалом социальной сети. Разработчики всего мира используют его для работы, общения, обмена идеями и работы над проектами, в том числе и некоммерческими.

Под блокировку украинского суда попал раздел Gist, который используется для хранения фрагментов кода. Причина такой блокировки неизвестна.

Эксперты отмечают, что заблокировать отдельный поддомен GitHub невозможно, и заблокировать придется весь сайт.

Блокировка сайтов в Украине

Голосеевский районный суд постановил заблокировать в Украине 426 сайтов, среди которых, в частности, российские и украинские средства массовой информации.

Суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей интернета при использовании 426 сайтов. Среди них: российский РБК, From-ua, Novostiua.org, "Запад медиа", Infopressa, LiveJournal, сервис Telegram-статистики TGStat, а также GitHub Gist, Cryptowiki и другие.

Решение принято по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о мошенничестве, совершенном в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Постановление подлежит немедленному исполнению, однако в течение 5 дней оно может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд.

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Автор: Дмитрий Захаров