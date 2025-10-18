Кроме того, на спутнике обнаружили воду, заключённую в минералах.

Новое исследование показало, что под поверхностью Луны могут скрываться ценнейшие металлы платиновой группы: платина, палладий и родий на триллионы долларов, а также запасы воды, заключённые в минералах.

Исследователи подсчитали, что около 6 тысяч кратеров диаметром более километра потенциально содержат платиновые металлы. Среди них 38 крупнейших кратеров с центральными вершинами считаются наиболее вероятными местами концентрации залежей.

Что касается воды, то до 3 тысяч кратеров могут хранить гидратированные минералы, а в 20 крупнейших следы воды видны особенно отчётливо.

Если это подтвердится, Луна может стать одним из самых ресурсно насыщенных объектов Солнечной системы, обогнав даже астероиды, на которые раньше возлагали надежды в теме добычи полезных ископаемых в космосе.

Платина и родственные металлы крайне редки на Земле, но имеют огромную ценность: их используют в медицине, электронике, ювелирке. Новые источники таких элементов могли бы снизить экологическую нагрузку на земные недра.

Однако ещё важнее может оказаться вода. Если она действительно есть на Луне, это откроет возможности для жизнеобеспечения астронавтов, производства кислорода и создания топлива для ракет прямо на месте.

Долгое время считалось, что добывать ресурсы выгоднее на астероидах, но у этого подхода масса проблем. Таких объектов немного, они движутся непредсказуемо, а посадка на них и добыча - кошмар для учёных. Луна, напротив, находится рядом, стабильно вращается и хорошо изучена.

Следующий шаг - выяснить, какие именно кратеры действительно хранят металлы и воду, и как безопасно добывать эти ресурсы. Учёные предлагают использовать орбитальные сенсоры, чтобы точно определить перспективные районы перед запуском дорогостоящих миссий.

Ранее мы рассказывали, что на Луне появляется ржавчина, ученые объяснили, почему это происходит. Гематит впервые обнаружили на видимой стороне Луны в 2020 году.

