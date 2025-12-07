Территория древней Трои сейчас находится в Турции.

Древнегреческая история Троянской войны - одна из самых известных в истории. Она началась после того, как троянский царевич Парис влюбился в замужнюю Елену Спартанскую, а ее муж Менелай, узнав об этом, возжелал мести.

Как пишет Sky News, Менелай - царь греческого города-государства Спарта собрал коалицию греческих государств для морской атаки на Трою.

Что гласит миф о Троянской войне

Троянская война длилась 10 лет, прежде чем греки предприняли трюк как будто сдаются. Однако деревянный конь, которого они оставили недалеко от Трои в качестве подарка доброй воли, оказался набить греческими солдатами, которые впоследствии разграбляют город.

Издание отметило, что эти детали повествования были взяти с древних источников, но действительно ли была Троянская война? Как показали некоторые моменты, это далеко не факт.

Легенда о Троянской войне

Если поставить под сномнение факт того, что Троянская война была, откуда же взялась легенда о ней, задалось вопросом издание.

В основном, из главного произведения древнегреческого поэта Гомера - "Илиады". Однако принято считать, что эта поэма была написана около VIII века до н. э.

По словам Гомера, Троянская война разразилась в конце позднего бронзового века, а точнее, в начале XII века до н. э. Таким образом, Гомер писал об этих событиях спустя несколько столетий после того, как они, по общему мнению, произошли.

В давнем сказании о Троянской войне есть некоторые пробелы, и другие древние источники, которые их заполняли, теперь утеряны. С другой стороны, другие следы этой истории сохранились в "Одиссее" Гомера, а также в древнегреческих поэмах "Эпического цикла".

Как менялось восприятие Троянской войны

Много столетий Троянская война считалась историческим фактом. Эта история стала частью культурны в Римской империи.

К XIX веку и Троя, и сам город считались мифами. Однако Фрэнк Калверт, английский иммигрант, владевший землей в Гиссарлыке (территория современной Турции), был убежден, что руины Трои находятся именно тут.

Это побудило его объединиться с археологом Генрихом Шлиманом, чтобы выяснить это.

Археологическое открытие Трои Шлиманом

В 1870-х годах Шлиман провел масштабные раскопки в Гиссарлыке, местоположение которого совпадало с местоположением Трои из гомеровской легенды. Шлиман обнаружил несколько поврежденных "слоев" древнего города, что свидетельствует о его неоднократном разрушении и восстановлении на протяжении веков.

Шлиман выделил один слой, заслуживающий особого внимания, объявив его Трои, существовавшей во времена Троянской войны. Последующие археологические исследования опровергли его мнение, указав, что этот слой на сотни лет старше, чем считал Шлиман.

Однако Шлиман все же обнаружил версию Трои, соответствующую описаниям города в античных литературных источниках.

Была ли Троянская война

Итак, если это принять за доказательство исторического существования Трои, действительно ли произошла Троянская война? Что ж, несмотря на заметные повреждения Трои, нет никакой уверенности в том, что это произошло в результате войны, а не, например, землетрясения.

Итак, действительно ли произошла Троянская война? В традиционных пересказах истории Троянской войны все начинается с того, что Парис пытается уладить спор между богинями Герой, Афиной и Афродитой. Парис провозглашает Афродиту "прекраснейшей" из трех, и она вознаграждает его тем, что влюбляет в него Елену.

Говорят, что богини также принимали участие в Троянской войне. Учитывая их предполагаемое участие, можно с уверенностью сказать, что ранние версии истории о Троянской войне не могут считаться абсолютно точными.

Тем не менее, современные историки предполагают, что древние писатели, такие как Гомер, могли основывать рассказы на реальном военном конфликте, или даже на нескольких. Археологические находки в Гиссарлыке предположительно подтверждают эту гипотезу.

