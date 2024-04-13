Когда-то это был банкетный зал, где праздновали выдающиеся события и встречались с друзьями.

Археологи нашли среди руин древнеримского города Помпеи банкетный зал с хорошо сохранившимися фресками, посвященными мифу о Троянской войне. Ученые уже назвали это открытие одним из самых ярких, когда-либо сделанных на раскопках в южной Италии, пишет The Guardian.

Комната длиной 15 метров и шириной шесть метров была найдена в бывшей частной резиденции на улице Виа ди Нола, которая была самой длинной дорогой в древних Помпеях. Эксперты говорят, что "черная комната", которую так называют из-за цвета ее стен (вероятно выбран для маскировки копоти от масляных ламп), была "изысканным местом для развлечений во время дружеских моментов".

Стены комнаты украшены произведениями искусства с изображением мифических греческих персонажей, в том числе один с изображением Елены Троянской, которая впервые встречает Париса, принца Трои. Фреска содержит собаку и греческую надпись "Александрос" - другое имя князя. Согласно греческой легенде, побег пары спровоцировал Троянскую войну в 12 веке до нашей эры.

Другая фреска изображает греческого бога Аполлона, который пытается ухаживать за жрицей Кассандрой. Пытаясь соблазнить ее, Аполлон наделил жрицу способностью предсказывать будущее, но когда женщина отказала ему, он проклял ее, чтобы никто не поверил этим пророчествам.

Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи, сказал, что мифологические фигуры имели явную функцию развлекать гостей и быть предметом обсуждения во время пиров.

"Мифологические пары давали идеи для разговоров о прошлом и жизни, но только на первый взгляд в романтическом ключе. На самом деле они касаются отношений между человеком и судьбой: Кассандра, которая видит будущее, но никто ей не верит, Аполлон, который выступает на стороне троянцев против греческих захватчиков, но будучи богом, не может обеспечить победу, Елена и Парис которые, несмотря на их политически некорректную любовь, являются причиной войны или, возможно, только поводом", - объясняет директор археологического парка.

Настенные произведения искусства относятся к "третьему стилю", или изысканному стилю, и датируются между 15 годом до нашей эры и 40-50 годами нашей эры.

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Также мы рассказывали, что археологические находки подтвердили существование первых поселений человека в Европе именно на территории современной Украины.

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