Снимок, сделанный с Международной космической станции показал три почти одинаковых холма, известных как столовые горы, обрамленные длинными полосами песка.

Новый снимок, сделанный обсерваторией NASA, показал три древние горы в Мавритании, которые относятся к остаткам палеозойской эры.

Наблюдение Земной обсерватории показало, как эти "черные столовые горы", реликты палеозойской эры, до сих пор формируют пустыню, образуя дюны, простирающиеся на километры, и даже вырезая продуваемые ветрами пустоты, видимые с орбиты, пишет Indiandefencereview.

Снимок, сделанный с Международной космической станции показал три почти одинаковых холма, известных как столовые горы, обрамленные длинными полосами песка. На востоке дюны мерцали оттенками красного и золотого; на западе пески полностью исчезали. По данным Земной обсерватории NASA, этот контраст не случаен, а является результатом взаимодействия древней геологии с современными атмосферными силами.

Видео дня

Эти столовые горы покрыты тонким слоем горного лака, образовавшегося из глины, марганца и оксидов железа за тысячи лет. Этот лак, частично закрепленный микроорганизмами, придает столовым горам черный оттенок, делая их похожими на тени. Этот лак пережил миллионы лет эрозии, являясь свидетельством непреходящей геологической памяти планеты.

Особенности объекта

Обсерватория Земли сообщила, что сильные, постоянные ветры дуют с востока, перенося песок, который скапливается на склонах столовых гор, образуя "скалолазные дюны". Эти массивные хребты переходят в плавные дуги барханных дюн - серповидных песчаных волн, тянущихся за столовыми горами.

На западе же царит тишина. Здесь высокоскоростные воздушные потоки проносятся через узкие щели между столовыми горами, создавая ветровой размыв - явление, при котором песок смывается, а не откладывается. В результате образуется "зона без дюн" - бесплодный коридор в море пыли. Этот тонкий баланс воздушных потоков, рельефа и минеральной поверхности объясняет, почему песок ведет себя так по-разному по обе стороны - небольшая, но увлекательная метеорологическая загадка, видимая с высоты в сотни киллометров над Землей.

Отголоски палеозойской эры

Геологи считают, что в палеозойскую эру - между 541 и 252 млн лет назад - все три столовые горы были частью единого горного образования. За миллионы лет неустанные циклы эрозии под воздействием воды и ветра раскололи ее на отдельные горы, которые можно наблюдать в настоящее время.

Ученые указали, что столовые горы являются частью более обширного семейства образований, встречающихся по всей планете.

Другие новости науки

Ранее ученые выяснили, что экстремальное событие стерло с лица Земли целое море. В частности, они установили, что миллионы лет назад огромное море исчезло, а затем образовалось снова в результате наводнения такой силы, что оно прорезало каньон, который виден и сегодня.

Вас также могут заинтересовать новости: