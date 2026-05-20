В 1982 году советский зонд установил рекорд выживания на Венере

В марте 1982 года советский посадочный модуль выдержал на поверхности Венеры почти вчетверо больше, чем было предусмотрено проектом. И ему даже удалось вернуть на Землю снимки, перед тем как сгореть.

Как пишет Space Daily, 44 года назавд советский зонд "Венера-13" совершил посадку на поверхность Венеры. Согласно архивам NASA, посадочный модуль работал 127 минут, вместо планируемых 32 минут.

Он работал в условиях, которые затем его уничтожили: температура на Венере составляет 457 градусов Цельсия и атмосферное давление 89 атмосфер Земли.

Отмечается, что при 457 градусов Цельсия плавится свинец, цинк, олово и висмут. На поверхности Земли нет ничего подобного. Для сравнения, самая высокая температура воздуха на Земле была зарегистрирована в пустыне и составила около 50 градусов.

А 89 атмосфер - это давление, которое можно почувствовать только, спустившись в глубины океана на 900 м

Чтобы выдержать это давление в течение двух часов, зонд "Венера-13" был построен скорее как глубоководный аппарат высокого давления, чем как марсианские и лунные посадочные модули, предшествовавшие и последовавшие за ним, отметило издание.

Сочетание этих двух условий – постоянного нагрева и невероятного давления – делает поверхность Венеры самой разрушительной средой, в которой когда-либо работали космические аппараты. Марс и Титан холодные, Луна колеблется между крайностями, но находится в вакууме, а Венера активно "поджаривает" и сжимает все, что приземляется.

Что увидели камеры

На "Венере-13" были 2 камеры, направленные в противоположные стороны. Это были первые камеры с цветной телевизионной системой. После посадки камеры были открыты и начали сканирование своих полей зрения, а данные передавались обратно через транспортный модуль.

На полученных кадрах были видны плоские пластинчатые камни и мелкая темная почва. После посадки механический буровой манипулятор взял образец поверхности и поместил его в герметичную бортовую камеру, чтобы бортовой рентгенофлуоресцентный спектрометр мог его проанализировать.

Позже советсвие ученые обнародовали результаты анализа почвы из Венеры. В частности, одни образцы были схожи с земными лейцитовыми базальтами с высоким содержанием калия, а другие были ближе к океаническим толеитовым базальтам.

А вот небо на панорамах выглядит оранжевым. Венерианская атмосфера, плотная и богатая углекислым газом и облаками серной кислоты, отфильтровывает синий свет до того, как он достигнет поверхности, оставляя преобладать красноватую часть спектра.

Что еще сделал посадочный модуль

Получение изображений было лишь частью научных данных. Приборы зонда также измеряли состав поверхности, регистрировали химический состав нижних слоев атмосферы, собирали данные об электрических разрядах во время спуска и несли микрофон, используемый для оценки скорости ветра на поверхности планеты.

Почему важна продолжительность работы

Цифра в 127 минут имеет большее значение, чем может показаться. Расчетный срок работы зонда в 32 минуты инженеры не рассчитывали значительно превысить. Он отражал тепловые пределы герметичного корпуса и скорость, с которой, как ожидалось, окружающая атмосфера будет передавать тепло внутрь. Выдержка вчетверо дольше означала, что изоляция модуля, тепловая инерция его внутренних компонентов и система охлаждения показали себя намного лучше, чем предполагалось.

То, что передала на Землю "Венера-13", это почти все данные о поверхности Венеры, которыми располагает человечество. С момента посадки аппаратов "Вега" в 1985 году не было ни одной успешной миссии на Венеру.

На данный момент двухчасовое пребывание "Венеры-13" на поверхности Венеры остается одним из самых четких свидетельств того, как выглядит эта планета.

