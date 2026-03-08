Под гигантскими деревьями в Чили нашли сотни, большинство неизвестных науке, видов грибов

Возраст одного огромного дерева, по оценкам, превышает 2400 лет.

Некоторые из самых старых живых деревьев на Земле растут в умеренных тропических лесах прибрежной полосы Чили. Речь идет о высоченных деревьях аллерце, которые стоят здесь тысячи лет, пережив бури, пожары и изменения климата.

В то же время новое исследование Мельбурнского университета свидетельствует о том, что эти древние гиганты являются подземными центрами биоразнообразия, где обитают огромные сообщества грибов, помогающие лесам циркулировать питательные вещества, сохранять углерод и противостоять экологическому стрессу, пишет earth.com.

Также исследования показывают, что потеря одного тысячелетнего дерева может означать потерю целой скрытой экосистемы, на формирование которой ушли тысячи лет.

Скрытые грибы под гигантскими деревьями

Ученые обнаружили, что одно огромное дерево аллерце, возраст которого, по оценкам, превышает 2400 лет, содержало в два раза больше подземных грибов, чем вокруг меньших, более молодых деревьев того же вида. Поэтому в целом, чем больше было дерево аллерце, тем больше видов грибов было обнаружено в окружающей почве.

"Исследователи также обнаружили, что многие из этих организмов могут быть неизвестны науке. Почва содержала сотни видов грибов, которые, вероятно, являются новыми, скрытыми в месте, которое большинство людей никогда не думает искать - грязи вокруг корней древнего дерева", - отмечается в материале.

Грибы имеют большое значение для лесов

К группам этих грибов относятся микоризные грибы, которые образуют тесные партнерские связи с корнями растений. Такие грибы помогают перемещать воду и питательные вещества через корневую систему и могут помогать растениям справляться со стрессом, в частности засухой и болезнями. Также они играют роль в накоплении углерода, перемещая его в почву.

По словам исследователей, сохранение старых деревьев защищает гораздо больше, чем сами деревья.

"Не все деревья одинаковы, и если вы удалите тысячелетнее дерево, влияние на все другие виды будет больше, чем если вы удалите меньшее дерево", - подчеркнула соавтор исследования Камиль Труонг, научный сотрудник Мельбурнского университета и Королевского ботанического сада Виктории.

По ее мнению, подземное сообщество является частью того, что теряется, а не только надземная часть дерева.

"Когда исчезает огромное дерево аллерце, исчезает и экосистема грибных партнеров и помощников, на создание которой в этом конкретном участке почвы, возможно, ушли века или тысячелетия", - объяснили в earth.com.

