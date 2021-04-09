Найденный город был крупнейшим административным и промышленным поселением.

В Египте рядом с городом Люксором обнаружили «затерянный золотой город», который был основан в XIV веке до нашей эры фараоном Аменхотепом III. Это самый большой древний город, найденный на территории Египта.

Читайте такжеРаскрыта тайна смерти римлян от извержения ВезувияОб этом себя на странице в Facebook написал египетский археолог и историк Захи Хавасс.

«Улицы города окружены домами, высота некоторых стен которых достигает 3 метров», – отметил историк.

Найденный город был крупнейшим административным и промышленным поселением в эпоху египетской империи на западном берегу Луксора.

«Открытие этого затерянного города – второе по значимости археологическое открытие после гробницы Тутанхамона», - отметила профессор египтологии Университета Джона Хопкинса в Балтиморе Брайан Бетси.

По ее словам, открытие затерянного города позволит по-новому взглянуть на жизнь древних египтян в те времена.

Затерянный «золотой город» в Египте: подробности

Раскопки начались в сентябре 2020 года, когда исследователи собирались найти заупокойный храм Тутанхамона.

Дату создания города установили благодаря найденным кольцам, сосудам и глиняным кирпичам со следами картуша с именем фараона.

Еще в городе обнаружили пекарню с печами и глиняной посудой, мастерские, а также административный и жилой районы. Здания и интерьеры засыпанного песками города сохранились в хорошем состоянии.

Сейчас ученые планируют исследовать группу высеченных в скалах гробниц к северу от города. Ученые надеются, что они сохранились в таком же хорошем состоянии.

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Автор: Катерина Шварц