Рукопись из прошлого: археологи нашли доказательство существования легендарного короля

Рукопись с приказом короля Кашкаша, найденная в Старой Донголе, доказала существование правителя, известного ранее только из поздних исторических упоминаний.

Археологи из Польши во время раскопок в Стара Донгола в Судане обнаружили арабский документ, подтверждающий существование короля Кашкаша – исторической личности, которую ранее считали полулегендарной.

Находку сделали в здании, которое местные жители называют "Домом короля". Среди найденных артефактов археологи обнаружили письменный приказ, изданный от имени правителя, сообщил Центр средиземноморской археологии Варшавского университета.

По словам арабиста Томаша Баранского, документ имеет важное историческое значение.

"Письменный приказ короля Кашкаша доказывает существование этой исторической фигуры, ранее известной только из кратких упоминаний в агиографическом труде начала XIX века", – пояснил исследователь.

Хотя сам текст носит довольно бытовой характер, он дает редкое представление о социально-экономических отношениях в королевстве Донгола в период активной арабизации и исламизации региона.

Рукопись, пережившая века

Документ нашли в большой резиденции вместе с другими артефактами – тканями из хлопка, льна и шелка, а также предметами из слоновой кости и рога носорога. Всего на месте раскопок обнаружили более 20 арабских документов, хотя большинство из них сохранились лишь фрагментарно.

Уникальная рукопись датируется рубежом XVI–XVII веков и сохранилась почти полностью.

Что показал анализ текста

Исследователи отмечают, что почерк писца не был совершенным, а в тексте есть нестандартные грамматические формы. Это может свидетельствовать о том, что арабский язык еще не был родным для местного населения.

Кроме того, неровная форма листа бумаги дает основания предполагать, что найденный текст был лишь черновиком официального документа.

Важность для истории Нубии

В средневековье Старая Донгола была столицей государства Макурия – одного из важнейших центров исторической Нубии.

Польские археологи работают на этом памятнике более 60 лет. В последние годы они также открыли там руины, вероятно, самой большой церкви средневековой Нубии и уникальные настенные росписи.

